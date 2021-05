Une imagerie médicale en début de semaine, réalisée dans le cadre du suivi du joueur âgé de 29 ans, a révélé la présence d'une hernie au niveau des vertèbres thoraciques incompatible avec la pratique du rugby. Pour occuper le poste durant la fin de saison, l'entraîneur Franck Azéma songe à Paul Jedrasiak, remis de son traumatisme acromio-claviculaire, à Peceli Yato redescendu en seconde ligne, aux jeunes Thibaud Lanen et Miles Amatosero ou encore à Joel Everson, ajoute l'ASM dans un communiqué. Clermont, 5e du Top 14 à deux journées de la fin, compte sept points d'avance sur le Stade Français, premier non qualifié pour les play-offs. Mais les Jaunards font face à un calendrier difficile, avec comme derniers adversaires l'actuel leader Toulouse et son dauphin La Rochelle.