"C'est une blessure emmerdante car il se fait opérer lundi et il a fini la saison", a déploré Urios qui a rappelé que son joueur avait contracté une blessure similaire en décembre mais sans arrachement. Révélation de la saison de l'UBB, ce centre originaire de Wallis, âgé de 20 ans, a disputé 13 matches et inscrit 7 essais en Top 14. Sélectionné deux fois avec le XV de France lors de la Coupe d'Automne des nations contre l'Italie et l'Angleterre, Moefana faisait partie des prétendants pour la prochaine tournée d'été en Australie (3 matches programmés contre les Wallabies du 7 au 17 juillet).