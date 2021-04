Alors que nous apprenions en cours de journée que le match de Top 14 entre Toulon et Montpellier était reporté pour cause de Covid dans les rangs des Rouge et Noir, une autre mauvaise nouvelle est tombée pour Toulon. Elle concerne son deuxième ligne international Eben Etzebeth (29 ans, 85 sélection), qui s'est fait opérer du doigts et qui devrait être absent environ un mois selon RMC.

Pour le remplacer, le RCT est à la recherche d'un joker médical en seconde ligne, parce que Brian Alainu'uese est lui aussi blessé. Une sale journée pour Toulon.