Selon les réglements établis courant avril par les dirigeants de la LNR, le CO garde effectivement une chance de disputer les barrages, si des contaminations venaient à apparaître dans les rangs de Bordeaux-Bègles, Clermont, Paris ou le Racing 92. Septième et premier "non-qualifié" Castres serait automatiquement re-qualifié si le forfait de l'équipe contaminée était acté plus de 48 heures avant l'horaire de programmation de la rencontre. Si le délai était inférieur, l'adversaire serait automatiquement qualifié en demi-finale, le match ne se jouerait pas et Castres partirait en vacances...