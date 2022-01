Quel sentiment prédomine après cette victoire bonifiée ?

Il y a avant tout de la satisfaction et du soulagement. On a vécu des semaines un peu compliquées. Nous étions passés par une période similaire la saison dernière. Il y avait beaucoup d'attentes et de pression sur nous les joueurs. Même si nous sommes un groupe soudé, nous nous posions également pas mal de questions. On avait du mal à retrouver un peu notre jeu. Donc voilà, ce soir il y a beaucoup de soulagement et quelques réponses à nos questions.

Comment avez-vous géré l'infériorité numérique en deuxième mi-temps suite au carton rouge de Lucas Paulos ?

La charnière, on doit faire fi du contexte pour respecter la stratégie et maintenir Biarritz sous pression dans son camp. C'est sûr qu'il a fallu du mental en deuxième mi-temps pour tenir en infériorité numérique. Chacun a fait un peu plus pour compenser le manque.

On a senti quand même que le match était très tendu. Ressentiez-vous cela sur le terrain ?

On sentait que c'était un match tendu, mais dès l'échauffement j'ai senti une certaine sérénité dans le groupe. Sur les visages, nous étions tous assez détendus, sûrs de nous. Nous savions que l'on ne pouvait pas faire pire que nos dernières prestations. Le groupe avait à cœur de répondre présent. Certes, il y avait de la tension vu le contexte du match, mais nous étions assez détendus.

Y avait-il un esprit de revanche par rapport au match aller ?

Oui c'est sûr. Là-bas nous avions fait un non-match. Les Biarrots nous avaient dominés dans tous les secteurs de jeu. Nous n'avions pas respecté le plan de jeu et nous étions revenus avec 40 points... Dans ce championnat qui est hyper serré, que tu ailles chez le premier ou le treizième, si tu ne respectes pas la stratégie, si tu ne mets pas l'envie et l'engagement, tu en prends quarante. On avait à cœur de leur montrer aussi de quoi Brive était capable. Nous avons fait une bonne semaine de travail. Dès lundi, nous avons senti que tous les joueurs avaient à cœur de prendre cette revanche et de nous faire respecter chez nous. Nous étions treizièmes, donc nous avions aussi à cœur de sortir de cette zone rouge, de retrouver le goût de la victoire pour repartir sur des semaines plus positives.

Vous donnez le tee à Thomas Laranjeira pour la dernière pénalité. Un beau geste pour lui redonner de la confiance ?

Je pense que Thomas a assez d'expérience et de transformations à son compteur pour avoir besoin de ça pour être en confiance. Je pense plutôt que pour moi c'est une marque de respect. Il a eu les épaules pour me relayer dans le jeu au pied pour le service de l'équipe. Je sais en tant que buteur à quel point c'est dur quand nous avons un coup de moins bien. Thomas a quand même fait gagner plus de matchs à Brive qu'il n'en a fait perdre. Pour moi c'était logique de le laisser prendre la dernière pénalité pour lui montrer que j'étais avec lui. Nous travaillons ensemble toute la semaine et je sais que c'est un très bon buteur.

Comment expliquez-vous cette mauvaise passe face aux poteaux ?

Ce sont les aléas d'un buteur. Vous avez des jours avec et des jours sans. Nous nous remettons toujours en question. Nous allons nous remettre au travail, et je suis persuadé que nous allons revenir avec de meilleurs taux de réussite à l'avenir.

Vous retrouviez des joueurs assez puissants, de gros porteurs de balle. On imagine que c'est un confort de plus pour vous à la charnière ?

Ça a été une de nos difficultés ces dernières semaines, nous avions du mal à être dans l'avancée. Nous avons beaucoup été critiqués car nous proposions pas forcément le jeu voulu. Mais voilà, dès que nous avons nos porteurs de balle qui avancent, que nos avants gagnent les collisions, qu'on joue dans l'avancée tout simplement, que la conquête est propre et qu'on récolte des pénalités, c'est plus facile. On l'a vu en première mi-temps, nous sommes capables de jouer et nous avons une équipe pour ça. Ensuite, le carton rouge (de Lucas Paulos, NDLR) nous a obligés à réajuster un peu le plan de jeu.