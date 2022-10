Une belle frayeur pour cet automobiliste toulonnais qui a croisé d'après les informations de Var-Matin, une Jeep remplie de gens cagoulés, mardi sur les alentours de 19h15 près de la porte des Oliviers. Quelques mètres plus bas lors d'un feu rouge un des passagers a sorti par la fenêtre une arme qui ressemblait à un pistolet-mitrailleur et a commencé à le brandir à l'extérieur. L'automobiliste raconte avoir "immédiatement pensé à l'attentat de Nice, aux fusillades à Paris"."J'ai eu peur de mourir", ajoute-t-il. Une fois le feu passé au vert, l'automobiliste a laissé filer la Jeep vers le centre-ville et a immédiatement appelé les forces de l’ordre.

Une soirée du RCT, cause de cette agitation

Après avoir mené leur enquête les forces de police ont découvert que dans cette voiture était un groupe d'espoirs du RCT qui participaient a une soirée de cohésion, les armes étaient factices. Les jeunes rugbymen n'avaient aucune volonté de semer la panique mais seront tout de même convoqués par les autorités.