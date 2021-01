Revers à domicile contre Brive (le quatrième de la saison), report du match face à Bayonne et remaniement du staff, la période des fêtes était compliquée jusque-là pour les Castrais. Ce samedi soir à Gerland face à l’un des pensionnaires du top 6, cela a également très mal commencé. Coupable d’une charge à l’épaule et au visage sur Josua Tuisova, Yann David écopait d’un carton rouge dès la quatrième minute de jeu. Réduits à 14, les Tarnais encaissaient dans la foulée un premier essai en force par Izack Rodda (7e). Mais malgré ce démarrage catastrophe, le CO ne s’est pas affolé et a patiemment construit sa partie autour de sa défense comme de sa présence au sol et en mêlée. Si Julien Dumora manquait sa frappe au quart d’heure de jeu, Anthony Jelonch s’allongeait dans l’en-but dix minutes plus tard (24e) et récompensait l’obstination de son équipe à jouer les pénalités à la main en zone de marque. Âpre et fermé, le premier acte voyait les deux formations regagner le vestiaire sur un score de parité (7-7).

Le LOU n’a pas mis les ingrédients

"Ce n’est pas acceptable ce que l’on a fait ce soir". Thibaut Regard l’a concédé après le match au micro de Canal+, Lyon n’a pas été à la hauteur du combat imposé par Castres ce samedi. Déjà imprécis et sans solution en première période, le deuxième acte a confirmé ce manque de mordant du LOU sur sa pelouse. Malgré de longues séquences offensives à balayer le terrain, dont une à l’heure de jeu avec plus de quinze temps de jeu, les joueurs de Pierre Mignoni n’ont jamais réussi à fracturer le premier rideau adverse sauf dans les arrêts de jeu avec un deuxième essai de Ngatai (81e) trop tardif. Porté par la hargne de ses avants au sol, le capitaine Mathieu Babillot en tête, le CO a toujours su gratter le ballon et occuper au pied derrière pour tenir les Lyonnais dans leur moitié de terrain. Peut-être pas le plus beau rugby mais une stratégie efficace. Malgré huit points manqués par leurs buteurs, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont su marquer les points au bon moment pour s’adjuger ce précieux succès dont une deuxième réalisation de Palis (74e) dans le money time.

Castres est en délicatesse à domicile mais confirme sa bonne forme à l’extérieur avec ce troisième succès loin de Pierre-Fabre (14-15). Quatre points qui permettent aux Tarnais de sortir provisoirement de la zone rouge après la défaite de Montpellier ce samedi. En revanche, Lyon s’incline pour la deuxième fois à Gerland et va devoir réagir. Ces deux revers consécutifs en championnat face à des équipes moins bien classées vont peut-être pousser le LOU en dehors du top 6 en fonction des résultats du Stade Français et de Clermont ce dimanche. Surtout, les prestations lyonnaises ne sont pas rassurantes avant un périlleux déplacement à Bordeaux-Bègles dans une semaine.