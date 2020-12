Julien, comment expliquez-vous cette deuxième mi-temps catastrophique de la part du CO ?

On n'est tout simplement pas rentrés sur le terrain après la pause. On fait le plus gros du boulot en première période et il n’y a plus rien ensuite. On n’a plus le ballon, on retombe dans nos travers au niveau de l’indiscipline. Nos erreurs ont permis à Brive de revenir petit à petit et au final ils nous échappent. On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, on n’a pas le droit de faire ce deuxième acte.

Avec un score de 21-6 en votre faveur à la pause, y a t-il eu un peu de relâchement de votre côté ?

Pas du tout. On savait qu’ils allaient être piqués dans le vestiaire et qu’ils allaient revenir avec d’autres intentions. On avait à coeur de bien faire après la pause pour enfoncer le clou mais on n’a pas réussi à la faire. On n’a pas réussi à mettre notre jeu en place et on a fait des fautes. Au niveau du collectif, on n’a tout simplement pas été une équipe en deuxième mi-temps.

Cette défaite rend la réception de Bayonne ce dimanche d’autant plus primordiale pour Castres…

C’est compliqué, on perd contre un concurrent direct sur notre pelouse. On avait réussi à s’imposer à Pau, on se devait de confirmer ce mardi soir dans notre stade et on a tout fait à l’envers. Le match nous tendait les bras et il nous est passé entre les doigts. Bayonne va venir à Castres avec l’envie de faire un gros coup, on va rapidement switcher sur cette réception pour se remettre la tête à l’endroit.

C’est une histoire de mental vous pensez ?

Franchement je ne sais pas. On est retombés dans nos travers surtout au niveau de l’indiscipline, et on a trop fait de fautes techniques pour arracher la victoire. De leur côté, ils ont réussi à porter le ballon, à nous mettre à la faute et avec un buteur de la qualité de Thomas Laranjeira ça ne pardonne pas.

Le scénario de ce match rappelle celui face à Clermont il y a un mois…

Il est vrai que sur nos deux dernières réceptions on craque en seconde période. Face à l’ASM, on est au coude à coude à la pause et au final ça fait lourd au tableau d’affichage. Ce mardi soir c’est pareil, on domine notre sujet en première mi-temps et on s’effondre. On a manqué de caractère par moment et on le paye cher.