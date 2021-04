Malgré le turnover dans les rangs toulousains et un remaniement qui le fait glisser à l'arrière, Matthis Lebel sera bien présent pour apporter du danger dans la défense castraise. En face, la menace se nomme Filipo Nakosi, un des finisseurs les plus efficaces du championnat de France.

Lebel, un finisseur hors pair

Il mène le classement des meilleurs marqueurs du Top 14 avec 12 réalisations en 16 rencontres disputées et s'impose sur l'aile gauche du Stade Toulousain cette saison à tout juste 22 ans. Le Gersois d'origine, est arrivé à Toulouse en minimes, et a gravit les échelons pour maintenant être aux portes du XV de France, où l'attend son compère Romain Ntamack.

Les deux joueurs de la génération 1999 ont été champions du monde U20 ensemble, en 2018, et Lebel a remis ça l'année suivante. Leur complicité s'est notamment vu lors du quart de finale de Champions Cup au Munster, où Ntamack a déposé une merveille de passe au pied pour un Lebel à la finition.

Car Matthis Lebel est un vrai finisseur, attiré par l'en-but et toujours bien placé. Il met ses qualités de vitesse et d'explosivité au service d'un collectif toulousain, en tête du championnat. Mais, outre sa qualité sous les ballons-hauts qui lui permet aussi d'évoluer à l'arrière, il est aussi capable de faire des différences avec des appuis déroutants, ce n'est pas JJ Hanrahan (Munster) qui dira le contraire.

Nakosi, le danger permanent

Filipo Nakosi n'est pas dans le même registre que son homologue toulousain même s'il aime tout autant plonger en “Terre promise”. La même taille (1,83m), mais presque 25 kg d'écart entre les deux dragsters. L'ailier fidjien de 28 ans est d'ailleurs plus proche du “Monster Truck” que du dragster avec ses 108 kg. Mais le frère ainé de Josua Tuisova, autre ailier redoutable de notre championnat, perfore les défenses de l'élite depuis maintenant six saisons, et n'a pas l'air d'avoir envie d'arrêter. Le solide ailier avance sur chaque ballon, et s'est fait une spécialité offensivement : mettre ses adversaires directs sur les fesses. Capable des plus belles fulgurances et inspirations en attaque, synonyme de danger permanent pour les défenses adverses, il est critiqué pour sa défense, que certains jugent, insuffisamment efficace.

Mais, d'Agen à Castres en passant par Toulon, Nakosi a franchi la ligne à plus de 40 reprises depuis son arrivée dans l'Héxagone, et il ne se privera pas, si l'en a l'occasion d'inscrire un essai de plus dans le derby face à Toulouse (14h45), lui qui en compte déjà huit cette saison en Top 14.

Par Jules POQUET