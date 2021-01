"Je ressens beaucoup d'énervement. Par rapport à l'engagement, à la discipline, à plein de choses. Les résultats de nos concurrents étaient favorables, on avait l'opportunité de récupérer des points importants, de se mettre bien au classement. Et puis on fait trop de fautes d'indiscipline : 16 fautes. Autant de fautes sur un match, c'est inacceptable. On ne peut pas donner autant de points sur 80 minutes. Je suis énervé par les attitudes de certains. Ils vont devoir bien regarder leur match et après on pourra discuter. Je regrette les trente premières minutes de la première mi-temps: on ne travaille pas ensemble, on ne respecte pas notre rugby et on passe à côté de notre match. On pouvait sortir la tête de l'eau, ce n'est pas le cas. Il va falloir réfléchir et aller de l'avant. Cela m'inquiète. J'espère que les joueurs vont ouvrir les yeux."