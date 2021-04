L'épidémie de Covid continue à frapper lourdement le Top 14. Le week-end dernier avait déjà vu le report de quatre rencontres (Montpellier-Toulon, Agen-Bordeaux-Bègles, Racing-Stade Français et Clermont-Brive), et tout semble indiquer que nous allons vivre la même situation en cette fin de semaine. A l'heure où nous écrivons ces lignes, deux rencontres ont d'ores et déjà été reportées : Brive – La Rochelle et Bayonne – Castres. La première en raison de l'apparition de huit nouveaux cas dans l'effectif briviste, comme l'a officialisé hier le club corrézien. A Castres, ce sont deux nouveaux cas positifs qui ont contraints la Ligue à prononcer le report de la rencontre.

Dès lors, une question se pose : quand vont se jouer ces rencontres ? Brive et La Rochelle devraient s'affronter le 11 ou le 22 mai prochains (selon le résultat de la Rochelle en Champions Cup : en cas de qualification en finale, elle jouera le mardi 11 mai, sinon le 22 mai), et Bayonne – Castres se jouera le jeudi 29 mai prochain à 20h45.

L'UBB sera testée à nouveau jeudi

A Toulon aussi, la situation était délicate. La semaine dernière, le club varois a été frappé de plein fouet par l'épidémie. Au point de ne pas faire le déplacement à Montpellier, et de douter de la possible venue d'Agen ce week-end. Aux dernières nouvelles, la situation se serait stabilisée et la rencontre devrait se tenir.

Reste enfin la rencontre Bordeaux-Bègles – Montpellier. Déjà touché par le Covid la semaine dernière (on comptait en tout cas quatre cas positifs), les Girondins ne seront pas en mesure de jouer vendredi soir à 20h45 comme cela était prévu. Ils seront à nouveau testés demain jeudi. Si les résultats sont tous négatifs, les hommes de Christophe Urios affronteront le MHR ce dimanche. Si ce n'est pas le cas, la rencontre sera reportée à une date ultérieure, qui reste à déterminer puisque rappellons que les deux clubs sont encore qualifiés en Coupe d'Europe (Champions Cup pour l'UBB, Challenge Cup pour le MHR).