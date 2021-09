Biarritz - Bordeaux-Bègles

Le promu biarrot débute sa saison par la réception de Bordeaux-Bègles. Les basques auront fort à faire cette saison pour rester dans l'élite mais compte bien sur l'expérience de toutes leurs recrues pour réussir cet objectif. Côté bordelais, le Top 6 est visé cette saison. Présents aux phases finales de Top 14 pour la première fois de leur histoire la saison dernière, les hommes de Christophe Urios auront à coeur de tout donner pour re-goûter à cette joie. Et cela commence par une victoire à Biarritz ce dimanche.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5464 vote(s) Biarritz Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles

Brive - Perpignan

Le dernier champion de Pro D2 attaque par un déplacement dangereux au CA Brive. Perpignan a effectué une bonne préparation et semble déterminé à montrer que la saison 2018/2019 n'est qu'un souvenir. À Brive, les ambitions sont hautes avant d'entamer cette saison malgré les nombreux départs dans l'effectif.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5292 vote(s) Brive Match nul Perpignan

Notre pronostic : victoire de Brive

Castres - Pau

Castres compte bien profiter de l'élan en fin de saison donné par le nouveau staff pour partir du bon pied samedi. L'arrivée de Pierre-Henri Broncan avait tout changé pour Castres la saison dernière. Pau n'est pas favori mais peut retenter le coup de la saison dernière où les Palois avaient battu le MHR au GGL Stadium lors de la première journée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5085 vote(s) Castres Match nul Pau

Notre pronostic : victoire de Castres

Stade français - Racing 92

Quoi de mieux qu'un derby entre le Stade français et le Racing 92 lors de la première journée ? Les hommes de Quesada peuvent s'appuyer sur l'arrivée de la superstar néo-zélandaise Ngani Laumape pour donner au tonus au groupe parisien. Le Racing 92 devra faire attention mais peut compter sur un effectif qui n'a pas bougé à l'intersaison et des joueurs bien préparés.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5104 vote(s) Stade français Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Toulon - Montpellier

Le RCT inquiète ses supporters. Malgré le recrutement exceptionnel de Cheslin Kolbe, les spécialistes ont du mal à situer le niveau du club de la rade. Les nombreux blessés et absents dans l'effectif n'aident pas. Pour Montpellier, l'intersaison est plus calme le club semble un peu plus prêt pour débuter la saison. Les Montpelliérains devraient aussi aligner leur pépite italienne Paolo Garbisi à l'ouverture.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5170 vote(s) Toulon Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Lyon - Clermont

Encore un derby ! Lyon reçoit Clermont dans une rencontre qui s'annonce intense. Compliqué de pronostiquer quelque chose sur ce match. Les deux équipes n'étaient pas au mieux la saison dernière et sont déterminés à repartir dans le haut du classement. Mais Clermont semble quand même avoir plus de certitudes que le LOU.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5028 vote(s) Lyon Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire de Clermont

La Rochelle - Toulouse

Le dauphin contre la champion d'entrée et en prime time le dimanche soir. Cela a de quoi séduire. Alors que La Rochelle a choisi de ne pas faire de match amical, Toulouse a largement vaincu Toulon vendredi dernier (52-10) et a prouvé son bon niveau malgré une préparation réduite. Mais La Rochelle retrouve son public et ne semble pas prêt à laisser la victoire au champion sur sa pelouse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5391 vote(s) La Rochelle Match nul Toulouse

Notre pronostic : victoire de La Rochelle