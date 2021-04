Ce week-end, les stades seront remplis de supporters virtuels ! La LNR innove en ces temps de Covid-19, qui empêche les spectateurs de venir supporter leur équipe au stade, en créant les eFAN DAYS. La ligue a donc programmé plusieurs derbies et affichent en cette 21e journée, pour attirer du monde en ligne avec une grande animation participative. Le club qui accueillera le plus de supporters virtuels dans son stade remportera le défi. Pour s'inscrire et participer à ces affiches, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la LNR ou sur ce lien.