Jouer à Ernest-Wallon est toujours quelque chose de particulier. Un stade qui remémore de belles émotions pour l’USAP, elle qui avait décroché son premier sacre en Pro D2 sur cette même pelouse en 2018. Mais aussi de moins bonnes, comme ce dernier match de Top 14 perdu 47-7 contre le Stade Toulousain le 25 mai 2019 lors leur dernière confrontation en championnat. Mais cette fois-ci, hors de question de passer à côté de ces retrouvailles. Après son retour manqué en Top 14 il y a presque trois ans, Perpignan a retenu la leçon.

Et c’est avec trois victoires au compteur que se présentent les Catalans en Haute-Garonne, eux qui n’en comptaient qu’un seul en mai 2019. Et le dernier en date glané contre La Rochelle (22-13) a remis le club Sang et Or sur les rails de la confiance. “On voit qu’au fur et à mesure, on commence à maîtriser ce niveau de jeu. Il y a une progression dans la gestion du rythme des matches, dans nos temps forts et nos temps faibles qu’on a réussi à gérer sur la totalité du match” reconnaît Gérald Bastide, entraîneur en charge de la défense. Mais un tel succès se doit d’être confirmé, même face à ce qui se fait de mieux dans ce championnat depuis deux saisons désormais. “Il faut qu’on progresse là-bas. C’est notre seul objectif. Se libérer, jouer sans complexe. Envoyer tout ce qu’on a et on verra ce qu’il se passe”.

" J’espère qu’on entendra pas souvent Claude Nougaro car ce sera le signe d’une grosse branlée "

Dans la peau du Petit Poucet, Perpignan avance sur la pointe des pieds, conscient des progrès qu’il lui reste à faire. Car à l’extérieur, l’USAP peine à convaincre. En atteste le dernier déplacement à Bordeaux où les Catalans ont les assauts et la vitesse de l’UBB (39-13). En défense aussi, car l’issue du match contre La Rochelle aurait pu être bien différente si les Maritimes avaient concrétisé leurs nombreux franchissements dans la défense perpignanaise. “On s’est fait beaucoup transpercer et on marque sur des contres. Si on se fait breaker comme ça à Toulouse…” prévient l’ailier Jean-Bernard Pujol, de retour dans le groupe et qui garde dans un coin de la tête le doux rêve d’inscrire son 50e essai sous les couleurs catalanes, sur la pelouse du club qui l’a formé. "S'ils mettent de la vitesse, ça risque d’être compliqué. Il faut qu’on ralentisse les ballons, occuper le terrain et qu’on soit bons en défense” poursuit l’ailier.

Top 14 - Karl Chateau (Perpignan)Icon Sport

Lucide, l’USAP n’en reste pas moins revancharde. L’absence des internationaux côté toulousain n’est en aucun cas un gage de résultat dans un stade Ernest-Wallon qui affichera complet samedi après-midi. “A nous aussi il manque des joueurs cadres. On est un peu à armes égales entre guillemets au niveau de l’importance des absences sur certains postes” rappelle Karl Chateau, titularisé contre son ancien club formateur. Un match qui revêt également une dimension affective pour le troisième ligne centre formé au Stade Toulousain : “C’est un match que j’ai coché et je suis heureux de jouer. C’est à double sens. Je veux montrer le joueur que je suis devenu au club qui m’a formé mais aussi montrer à mes entraîneurs que je peux gagner ma place à domicile. Il faut savoir accepter ce rôle et faire en sorte que la situation bascule”.

Devant près de 1000 supporters catalans qui feront le déplacement en Occitanie, l’USAP veut rêver, savourer et prouver qu’il faudra compter avec elle cette saison. Un seul mot d’ordre : “l’état d’esprit”, selon Karl Château qui “espère ne pas entendre trop souvent Claude Nougaro car ce sera le signe d’une grosse branlée”.