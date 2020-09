Clermont contre Toulouse, c'est le premier grand choc de ce Top 14 post Covid-19. Si le Stade Toulousain dispose de la quasi-totalité de son effectif, ce n'est pas le cas de l'ASM. Franck Azéma a dû composer une équipe en fonction des nombreuses blessures de ses cadres et s’appuiera sur plusieurs jeunes à des postes clés.

La première ligne est particulièrement impactée par les absences. Blessé hier à l'entraînement, Étienne Falgoux ne sera pas de la partie. Ça sera aussi le cas de Peni Ravai, la recrue en provenance de Bordeaux souffre du dos et n'effectuera pas sa première devant les 10 000 supporters présents au stade Marcel-Michelin. Pour les suppléer, le staff clermontois va faire confiance à deux très jeunes joueurs au poste. Giorgi Beria, huit matchs de Top 14, zéro titularisation, sera lancé à gauche de la mêlée à seulement 21 ans. Le pilier français d'origine géorgienne aura comme remplaçant Daniel Bibi Biziwu, 18 ans. Il fêtera ce soir sa première feuille de match en professionnel avec les Jaunards.

La ligne d'arrière compte aussi des absences de marque. Sur les ailes, le polyvalent Peter Betham et la recrue Bastien Pourailly seront titulaires et voudront compenser les blessures de Damian Penaud (cuisse) et d'Alivereti Raka (mollet). Après deux saisons décevantes sous les couleurs de l'ASM, Tim Nanai-Williams a été l'auteur d'une grosse préparation. Malheureusement pour l'arrière samoan, il est lui aussi blessé au mollet et ratera donc ce premier match. Les supporters clermontois pourront toutefois admirer la star japonaise Kotaro Matsushima.

Parra remplaçant pour rentrer... à l'ouverture ?

Si de nombreux choix ont été imposés par les blessures de ses joueurs, Franck Azéma a aussi effectué de réels choix. Parmi eux, le manager clermontois a décidé de reléguer Morgan Parra hors du XV de départ et de titulariser à la mêlée la recrue Sébastien Bézy, face à ses anciens partenaires.

Dans un banc des remplaçants composé de six avants pour seulement deux trois-quarts, une rareté à Clermont, le demi de mêlée emblématique de l'ASM pourra rentrer à tous les postes de la charnière. Si Bézy est également capable de couvrir le poste d'ouvreur, en cas de problème avec Camille Lopez, c'est sûrement Parra qui prendra la position du numéro 10. Pour se couvrir, Franck Azéma a toutefois testé les deux joueurs à ce poste, cet été.

Jack McIntyre est victime de cette polyvalence et ne fait pas partie du groupe sélectionné par le manager de Clermont pour ce match.

Par Damien Souillé.