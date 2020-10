Gervais, on imagine que cette victoire acquise au bout du suspense, et alors que vous avez défendu votre ligne pendant près de 10 minutes en fin de rencontre vous rassure sur un point à une semaine de votre finale européenne : l'état d'esprit ?

C'est sur que l'état d'esprit affiché lors du dernier quart d'heure est de bon augure pour la finale. On devait montrer un autre visage que celui de la semaine passée contre Toulouse (N.D.L.R. Défaite 39-19), notamment dans l'engagement. Le groupe avait envie de se racheter. Je ne pense pas que ce soir nous avions en tête la finale de Challenge Cup : nous voulions juste montrer ce que nous étions capables de mettre en place en termes d'état d'esprit.

Personnellement vous retrouvez le Top14 après huit mois sans match officiel, comment vous êtes-vous senti ?

En effet, entre le confinement, la préparation et la blessure au poignet contractée lors du dernier match amical, ça faisait plus de six mois que je n'avais pas joué un match officiel... Ça m'a fait du bien d'enfin retrouver les terrains de Top14 avec le groupe. Peut-être que j'avais un petit manque de rythme, mais je me suis senti dans le match ce soir. Je n'ai pas été exceptionnel, mais j'étais présent et ça fait du bien de retrouver l'équipe et de postuler pour la finale.

Isaia Toeava disputait son premier match avec Toulon ce soir. Sa présence, au sein d'une ligne de trois-quarts particulièrement jeune était-elle rassurante ?

C'est clair qu'on s'appuie sur lui : il a énormément d'expérience et est vraiment dans la transmission avec nous, les jeunes. Il nous guide, nous aiguille et c'est le genre de joueur sur lequel on se repose quand on a des moments de doute, des coups de moins bien. C'est plaisant de l'avoir à nos côtés.

Dans le premier quart d'heure, Montpellier vous a bousculé, et il nous a semblé que ce sont les pénalités jouées rapidement par Baptiste Serin qui vous ont remis la tête à l'endroit...

Quand ça ne va pas dans un match, ce sont les initiatives qui peuvent te remettre dedans. En ce sens, Baptiste a essayé de nous remettre dans le droit chemin, en jouant les pénalités rapidement. Ça nous a fait du bien, même si nous aurions pu le suivre un peu plus. Mais oui : certains joueurs savent nous remettre dans l'avancée, et c'est ce que Baptiste a fait en mettant du rythme.

Et c'est notamment un petit côté joué par Serin qui entraîne votre essai, à la 13e minute de jeu...

On sait que toutes les actions peuvent aller au bout, alors notre rôle c'est de suivre et de voir ce qu'il peut se passer... Sur celle-ci on voit bien que ça progresse, et tout le monde est concerné. Ainsi énormément de joueurs ont touché la balle : c'est parti de la droite du terrain, et le ballon est venu tout à gauche. Ce sont ces actions collectives qui font du bien au moral de l'équipe : on prend du plaisir en enchaînant les temps de jeu, les passes et en jouant comme cela.

Enfin, comme Toeava ou Etzebeth, vous connaissiez votre première titularisation de la saison. Comment prépare-t-on cette rencontre, située entre la déroute de Toulouse (39-19) et une finale de Challenge Cup à laquelle tous les joueurs vont vouloir participer ?

Je ne crois pas qu'on l'ait appréhendé comme un match où il fallait "faire ses preuves". Nous avons juste tenté d'apporter beaucoup d'enthousiasme et de fraîcheur à l'équipe. Nous n'avions pas joué depuis le début de saison, donc on devait simplement apporter de l'envie, sans penser à se montrer pour postuler pour la finale. Ce sont des choses qui se font naturellement. Je n'étais pas dans l'optique de me montrer, et de tout façon c'est Patrice (Collazo) fera ses choix. Personnellement j'ai fait de mon mieux sur le terrain, sans penser à Bristol.