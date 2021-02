Mais, actuellement coincé en Nouvelle-Zélande, le double champion du monde all black (94 sélections) a émis le souhait de mettre un terme à sa mission. La Section paloise a officialisé mardi l'accord trouvé avec l'intéressé pour une séparation, même si cette collaboration pourrait reprendre à l'avenir.

Voici le communiqué du club :

"Contraint de rejoindre la Nouvelle-Zélande pour des raisons familiales, le contexte sanitaire actuel ne permet pas un retour en France dans des conditions normales pour Conrad et sa famille. La Section et Conrad Smith ont toujours entretenu une relation sincère et franche, c’est dans cette lignée que les deux parties ont convenu de cette décision. Après 6 saisons passées en Vert et Blanc, trois en tant que joueur, trois au sein du staff et de la direction, Conrad Smith a indéniablement marqué son passage au club de sa grande classe, son professionnalisme et sa bonne humeur permanente. S’ils ne sont plus liés contractuellement, Conrad reste disponible pour la Section et ils continueront notamment à collaborer pour des missions ciblées pour la Section en Nouvelle-Zélande. Dans les prochaines semaines la Section Paloise (pro et association) ne manquera pas de vous préciser les contours de la nouvelle organisation de la formation construite en étroite collaboration avec le nouveau manager Sébastien Piqueronies."

Le principal intéressé a également réagi "Cette décision est difficile à prendre mais elle s’impose au regard du contexte sanitaire et de ma situation personnelle. Je reste profondément attaché à ce club et je ne retiens que du positif de mes 6 années passées à la Section, j’ai adoré découvrir le Béarn et la France ainsi que la ferveur des supporters autour du club. Je continuerai à servir la Section différemment et je resterai son premier supporter en Nouvelle-Zélande ! J’espère pouvoir revenir bientôt en Béarn et accompagner de nouveau la Section. Je tiens à remercier sincèrement le club, son Président, ses supporters et partenaires pour leur accueil et leur confiance qui ont rendu mon expérience en TOP 14 aussi formidable."