Nous y sommes, le verdict final de la phase régulière du Top 14 approche. La 26e et dernière journée se déroule ce week-end et marque la fin de la course à la qualification aux phases finales. Parmi les équipes concernées par une fin de saison pimentée, Toulouse, La Rochelle, le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles sont d'ores et déjà qualifiés. Le suspense reste en revanche entier pour les deux dernières places. Qui de Clermont, Toulon, le Stade français ou Castres parviendra à arracher son ticket ? Pour cela voici les différents scénarios possibles.

Dans les scénarios suivants, plusieurs cas d'égalités peuvent survenir. Pour rappel donc, la règle indique que "Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après :

- Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;

- Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition

Ainsi, Toulon aura l'avantage sur Clermont et le Stade français, Clermont sur le Stade français et sur Castres et le Stade français sur Castres. En cas de possible égalité à trois entre Clermont, Toulon et le Stade français, ce seront les Auvergnats qui seront qualifiés.

Clermont qualifié si :

- Victoire contre La Rochelle

Le moyen le plus simple pour les hommes de Franck Azéma d'accéder aux phases finales. Actuellement avec l'avantage d'être devant leurs concurrents au classement, les Clermontois ont leur destin entre leurs mains.

- Match nul contre La Rochelle et victoire de Castres

En cas de match nul, Clermont aurait 69 points et ne pourra pas être rattrapé par Castres. Il leur suffit donc que ces derniers empêchent Toulon de gagner.

- Défaite sans bonus contre La Rochelle et défaite du Stade français ou de Toulon sans le bonus

Clermont serait en ballottage défavorable par rapport à Toulon en cas d'égalité. Ainsi, en cas de défaite sans bonus face à La Rochelle, il ne faut pas que Toulon glane le bonus à Castres. Ou alors que le Stade Français perde son match à Bayonne.

- Défaite bonifiée contre La Rochelle et victoire de Castres sans le bonus

En cas de point de bonus défensif des Jaunards et de victoire castraise sans le bonus, Toulon et Castres resteraient derrière Clermont.

Toulon qualifié si :

- Victoire bonifiée à Castres

En cas de victoire à cinq points, Toulon conserverait logiquement au moins sa place au classement.

- Victoire à Castres et le Stade français ne s’impose pas avec le bonus contre Bayonne

Le risque pour Toulon, actuellement à égalité de point avec le Stade français, seraient que les Parisiens prennent plus de points qu'eux lors de la dernière journée. Deux victoires sans bonus conviendraient aux Toulonnais.

- Victoire à Castres et Clermont ne s’impose pas contre La Rochelle

En cas de victoire, Toulon, qui n'a pour l'instant qu'un point de retard sur Clermont, peut compter sur un défaite des Auvergnats.

- Match nul ou défaite doublement bonifiée à Castres, et défaite de Clermont

Ici, Toulon reviendrait à hauteur de Clermont et aurait l'avantage au niveau des points terrain.

- Défaite bonifiée à Castres et défaites du Stade Français et de Clermont sans bonus

Dans ce scénario, Toulon laisse passer Castres mais ne se fait pas doubler par le Stade français, et passe devant Clermont car égalité au classement entre les deux équipes.

Stade français qualifié si :

- Victoire à Bayonne et défaite de Toulon ou Clermont

Le Stade français ne doit pas perdre, et n'a pas son destin en main en cas de victoire. Néanmoins, un succès couplé à une défaite d'une des deux équipes devant, leur permettrait de passer devant.

Top 14 - Sekou Macalou et Jonathan Danty (Stade français) veulent amener leur club en phases finalesIcon Sport

- Victoire bonifiée à Bayonne et victoire sans le bonus pour Toulon

Le Stade français est à égalité avec Toulon. En ballottage défavorable, il faut que les hommes de Gonzalo Quesada prennent plus de points que les Toulonnais.

- Match nul à Bayonne et défaite de Toulon ou Clermont sans bonus

En cas de match nul, le Stade Français aurait 68 points et passerait devant Toulon, mais aussi devant Clermont si les Auvergnats perdent sans le bonus. En cas de bonus clermontois, le Stade français resterait derrière les Jaunards.

- Match nul à Bayonne, victoire de Castres sans le bonus

Si Castres s'impose sans le bonus, les Tarnais auront 68 points. Donc en cas de match nul des Parisiens, il y aurait un cas d'égalité, dans lequel le Stade français a l'avantage.

Castres qualifié si :

- Victoire contre Toulon et défaite du Stade français ou de Clermont sans le bonus

Pour Castres, il faut compter sur les défaites des autres. Une victoire est impérative contre Toulon, et il faut la mêler à une défaite soit de Clermont, soit du Stade français, soit de Clermont sans le bonus. Avec un point, les Clermontois seraient en égalité favorable devant Castres.

- Victoire bonifiée contre Toulon et match nul du Stade français ou défaite de Clermont

S'il y a cinq points par contre, le bonus défensif n'aiderait pas les Clermontois et un match nul ne suffirait plus aux Parisiens.