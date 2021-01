Mine de rien, cela commençait à faire une éternité. Presque trois mois, jour pour jour, que Clermont n'avait plus gagné dans son antre. A la faveur de trois défaites, toutes compétitions confondues. Ce samedi soir, les hommes de Franck Azéma ont mis un terme à cette anomalie en passant leurs nerfs sur un Castres Olympique fessé 59-19 au Michelin. Un large succès bonifié qui a surtout pris corps au retour des vestiaires. Avec comme tournant du match une interception de Raka (50e), auteur d’un doublé lors de ce match comptant pour la 19e journée du Top 14.

Le score final est flatteur. Car l'ASM a bel et bien été accrochée par l'une des équipes les plus en forme du moment. Castres, fort de trois succès consécutifs et du troisième bilan comptable à l'extérieur, aurait même pu regagner les vestiaires avec un score de parité, sans les sept points laissés en route au pied par Julien Dumora. Les deux essais inscrits par le CO sur ballons portés, en fin de première période, laissaient augurer un second acte du même acabit. Il n'en a finalement rien été.

Une seconde période à sens unique

Après cette fameuse interception de Raka au milieu du terrain, sur une passe flottante de Fortunel, les coéquipiers d'Anthony Jelonch ont totalement explosé en vol. Encaissant la bagatelle de cinq essais, dont deux sur groupés pénétrants (60e, 70e). L'ASM aurait même pu claquer son 10e essai de la saison dans ce registre si le dernière cocotte ne s'était pas écroulée à quelques centimètres de l'en-but. Juste avant que Jedrasiak ne relève le ballon pour ponctuer une dernière demi-heure sans appel (33-0).

Large victoire auvergnate, donc. Mais non sans quelques bémols. Comme cette indiscipline particulièrement marquée. Pas moins de seize fautes commises par les Jaunards. Soit les standards habituels de l'adversaire castrais. Un curseur à régler avant de retrouver l'UBB, samedi prochain. Si Clermont, provisoire 4e du championnat, renoue avec le succès à domicile pour la première fois depuis le 24 octobre, Castres enregistre sa première défaite à l'extérieur depuis trois mois, jour pour jour. La fin de deux séries. Clermont sourit, Castres ralentit.