Ambiance très bizarre pour ce 101ème derby du Centre malheureusement privé de supporters en raison de la pandémie de COVID-19. Un huis-clos et un silence inhabituel qui a certainement surpris les Brivistes qui encaissaient un essai dès la troisième minute de jeu après un pick and go de Fritz Lee. Très appliqués et beaucoup plus coriaces dans les zones de combat, les Clermontois ont maîtrisé le premier acte avec une pénalité de Lopez et une nouvelle réalisation de Barraque juste après la sirène (41e). Un joli numéro en solo de l’international tricolore à sept qui permettait à l’ASM de faire cavalier seul à la pause (0-17).

Un bonus perdu puis retrouvé au finish

Sonné mais pas coulé, Brive a réagit d’entrée en deuxième période avec un essai de Chauvac après 50 secondes de jeu. Des premiers points et une joie de courte durée car Sébastien Bézy offrait le troisième essai clermontois dans la foulée après un beau service de Matsushima. 7-24 à l’heure de jeu et Fritz Lee qui laissaient ses coéquipiers à 14 contre 15 après un plaquage trop haut sur Julien Blanc. Mais l’infériorité numérique profitait aux Jaunards avec un maul terminé dans l’en-but et un quatrième essai à 14 signé Fourcade (62e, 7-31). Le bonus offensif en poche, Clermont semblait tranquillement maîtriser cette rencontre mais le finish a été tonitruant.

Muller (66e) puis Fa’aso’o (71e) récompensaient le réveil du CAB avant la retombée dans une indiscipline chronique. Sanctionnés à de multiples reprises en mêlée, Japaridze écopait d’un carton jaune (75e) et laissait son équipe à 14 jusqu’à la fin du match. Bézy s’offrait un doublé à la 76e puis les deux formations ont fait durer le plaisir en jouant tout à la main dans les arrêts de jeu. Un régal mais un manque de réalisme du côté corrézien qui tendait le bâton pour se faire battre sans rien à gagner au bout. Après un ultime contest de Fischer et un bon maul après touche, Peter Betham plantait le sixième essai clermontois quatre minutes après la sirène.

Inespéré à l’entrée du money time, Clermont a finalement retrouvé son bonus offensif au finish et signe son premier succès à l’extérieur de la saison (21-43). Une deuxième victoire bonifiée consécutive qui confirme la très bonne période des joueurs de Franck Azéma. En revanche, Brive enchaîne une troisième défaite consécutive, la deuxième à la maison.