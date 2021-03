24 à 24 après une pénalité de Camille Lopez à la 54ème minute, remettant ainsi Clermont à hauteur de Paris. Jusqu’à cette minute, les deux équipes se sont longtemps rendues coup pour coup, pour un chassé-croisé assez indécis et marqué par quelques maladresses et approximations. Et c’est à ce moment précis, avec le carton jaune contre Latu pour une accumulation de fautes (57’), que le Stade français a basculé dans une indiscipline fatale, à l’image de cet autre avertissement contre Jonathan Danty sur un plaquage haut (67’) et cette exclusion de Lester Etien pour un pied dans la tête de son adversaire sur un duel aérien (74’).

Plus d'informations à venir...