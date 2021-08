Menés 15 à 7 à la mi-temps, tout n'allait pourtant pas bien pour les Jaunards. Les échecs au pied de l'ouvreur aurillacois Palmier, ainsi que l'imprécision des locaux en conquête à empêché le score d'être plus lourd. En seconde période, c'est avec des intentions différentes que les Clermontois sont revenus. Les réalisations de Moala, Fofana et Ezeala ont accompagné l'essai de J.J Hanrahan. L'ouvreur irlandais s'est montré à son avantage et a contribué au 21-0 infligé aux Aurillacois en seconde période. Au final, les Jaunards s'en sortent donc 28 à 15.