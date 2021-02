À l’arrêt la semaine dernière, après avoir été touchée par la Covid, l’ASM retrouvait ce soir les terrains de Top 14. Visiblement, les coéquipiers de Morgan Parra n’ont pas trop été déstabilisés par cette coupure forcée. Inspirés et inspirants, ils ont écrasé l’Aviron Bayonnais.

Dans ce duel déséquilibré sur le papier, les Auvergnats ont rapidement pris les devants au score. Appliqués et sérieux, les Jaunards ont monopolisé le ballon pendant une bonne partie de la première période. Maladroits par moments, près de l’en-but adverse, les joueurs de Franck Azéma ont néanmoins inscrit trois essais par Apisai Naqalevu (12e), Paul Jedrasiak (26e) et Peceli Yato (40+2e). Si les Bayonnais ont quand même montré une belle résistance et que Joe Ravouvou s’est vu refuser un essai au quart d’heure de jeu, les coéquipiers de Jean Monribot étaient menés 24-3 à la pause.

Bayonne encaisse cinq essais en quinze minutes

Au retour des vestiaires, les Bayonnais ont tenté de contenir les assauts adverses. Ils y sont parvenus pendant vingt grosses minutes, avant de baisser les bras et de subir les foudres d’une formation clermontoise qui avait du feu dans les jambes. Alors que le score était de 38-3 à un quart d’heure de la fin, l’ASM a marqué cinq essais pendant les quinze dernières minutes. Peceli Yato s’est offert un doublé, Kotaro Matsushima ou Jean-Pascal Barraque ont été à la conclusion de très beaux mouvements, Camille Lopez s’est offert un sans-faute au pied (11/11). Et le score aurait pu être plus lourd, si Clermont s’était montré plus tueur dans la zone de marque.

Avec ce bon résultat, l’ASM reprend la quatrième place du Top 14 à l’UBB et accroche de précieux points dans la course aux phases finales. Bayonne, généreux en première mi-temps, s’est de nouveau effondré à l’extérieur. Après les claques reçues à Lyon (62-10) ou La Rochelle (40-3), les Basques viennent cette fois d’encaisser plus de 70 points. Et restent accrochés à l'avant-dernière place du classement.