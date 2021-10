Camille Lopez le disait sans aucun détour cette semaine : "Progresser c’est bien, mais qu’on prenne 30 points ou qu’on fasse ce match là, au final c’est zéro point au classement !" À Toulouse, Clermont a monté clairement le curseur de la performance, mais n’a pas eu encore la constance suffisante pour tenir 80 minutes face au double champion de France. Dès lors la réception du Racing 92 ce dimanche soir doit aider l’équipe à tendre vers une prestation plus aboutie aux yeux du troisième ligne, Judicaël Cancoriet : "Il faut se dire que notre première mi-temps de la semaine passée était plutôt bonne et qu’il faut être capable de rééditer et d’enchaîner ce genre de performance… Mais avec la victoire au bout maintenant ! On a inévitablement un peu de pression avec notre classement, mais on a clairement envie de réitérer une grosse performance face au Racing, qui plus est à domicile."

Top 14 - Camille Lopez (Clermont)Icon Sport

Un avis tranché mais qui demande quelques clés, pour se transformer en actes : "On doit se montrer plus efficace dans les zones de marque, et être ensuite bon en défense et plus discipliné encore. Retrouver notre bonne conquête aussi, comme on a déjà su le faire depuis le début de la saison… Mais avec encore plus de soucis du détail et de précision." Des ingrédients qui se sont délités en cours de match face à Toulouse, particulièrement dans le secteur de la touche (8 ballons perdus).

Le Racing, encore un col "hors catégorie" à franchir !

Pour enfin valider le travail entrepris depuis l’intersaison, Clermont se présente donc une fois de plus au pied d’un col difficile à franchir avec le Racing 92. Une équipe dont le bilan est plus que satisfaisant depuis le début de saison (3 victoires pour 1 défaite) et qui se présente avec l’esprit un peu plus léger en terre clermontoise. Pour l'entraîneur en chef Jono Gibbes, son équipe est prête et sait ce qu’elle doit faire : "Je suis content avec l’engagement et l’investissement de tout le monde à l'entraînement cette semaine. On a mis beaucoup d’application et mon groupe me montre qu’il a compris l’importance de ce match face au Racing. C’est un match à domicile et c’est important de continuer à progresser vite. On sort d’un match de haut niveau à Toulouse, et c’est à nous de saisir les opportunités quand elles se présentent."

Top 14 - Jono Gibbes (Clermont)Icon Sport

Alors pour relever le défi francilien, Jono Gibbes présentera une équipe solide, pour tendre vers un match référence : "Dans un tel championnat, il faut être bon chaque semaine ! Référence, pour moi cela veut dire trouver une récompense au travail fourni. La performance découle de ce travail…” Avec les possibles retours dans le groupe de Wesley Fofana, Georges Moala et peut-être d’Arthur Iturria, de nouveau opérationnel, Clermont devra en revanche encore se passer de Morgan Parra (lésion inter-costale) pour forcer le verrou ciel et blanc.