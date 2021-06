Arrivé en 2014 à Clermont pour occuper le poste d’ouvreur en compagnie de la légende australienne Brock James, Camille Lopez s’est d’abord fondu dans un collectif déjà bien huilé. Depuis, le natif de Mauléon est devenu un indiscutable du XV de départ clermontois, effaçant sur son passage tous les autres spécialistes du poste de manière naturelle et par la force de son travail. Intronisé capitaine cette saison et longtemps responsable du but, il forme une charnière d’expérience au côté de Morgan Parra, qui sait l’importance de son aura : "C’est un joueur qui connait son poste par cœur et qui a une très grande assise. Il rassure les mecs à côté de lui sur le terrain et il est important dans l’animation offensive comme dans la gestion du jeu, ou même la vie du groupe en général. Il sait parfaitement exploiter les temps forts et nous donne de l’air dans les temps faibles par son jeu au pied. C’est un vrai leader et même blessé on avait besoin de lui contre La Rochelle."

Bien qu’encore un peu juste sur le plan physique, suite à sa blessure à l’épaule qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de six semaines, Frank Azéma a pourtant fait le pari d’aligner son ouvreur numéro 1 lors de la rencontre décisive face aux Rochelais la semaine passée.

Un retour salvateur face à La Rochelle… et pour les phases-finales

Bien que sur le départ, l’entraineur en chef auvergnat mesure lui aussi l’évolution positive de son numéro 10, depuis son arrivée au club : "Je suis allé chercher Camille car je souhaitais un demi d’ouverture qui fasse preuve de spontanéité dans son jeu. C’est un des joueurs les plus rapides avec ses mains, sans oublier bien sûr la qualité de son jeu au pied. Depuis son arrivée, il a su se mettre au service du jeu établi, tout en apportant ses qualités de lecture, pour s’adapter à toutes les situations. Il a su évoluer pour devenir un leader de jeu, de vestiaire et maintenant un capitaine." Avec un total de 19 matchs cette saison (dont 17 comme titulaire), Camille Lopez est le 5e réalisateur du championnat avec plus de 13 points de moyenne par rencontre. Auteur également de quatre essais, l’ancien perpignanais est aussi un bon défenseur, avec 83 % de plaquages réussis. Excellent buteur, avec un taux de réussite avoisinant les 90 %, il laissera tout de même la responsabilité du but à Morgan Parra ce samedi, ce qui ne le dérange nullement : "Morgan est sur une série impressionnante de 33 coups de pieds réussis. C’est un joueur de grande expérience et en pleine forme, dès lors, on ne va pas changer quoi que ce soit et je me tiendrais prêt à prendre le relais si besoin."

C’est donc avec sa charnière la plus expérimentée, et en l’absence de Sébastien Bézy, blessé aux ischios, que Clermont aborde ce barrage le mors aux dents. Fort de la présence rassurante de son ouvreur, l’ASM se présente dans les meilleures dispositions, pour tenter de contrer l’inexorable montée en puissance de l’UBB de Christophe Urios.