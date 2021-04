Brive, Toulon et La Rochelle à la maison ; Lyon, le Racing et Toulouse à l’extérieur. C’est le menu qui attend l’ASM pour cette fin de championnat. Après l’élimination en quart de finale de Champions Cup, rien de tel qu’un duel avec le voisin coujou pour se remettre les idées en place…

''Il faut avancer, c’est le sport, il y a un gagnant et un perdant explique Wesley Fofana. On est tombé sur une grosse équipe de Toulouse. On avance et ce derby va nous permettre de basculer sur la fin de championnat qui va être difficile. On tire quand même du positif du quart de finale, on ne va pas tout jeter, cela a été très serré. Mais il y a des choses à corriger, on va essayer de le faire dès ce samedi.''

Remporter ce 102e derby avant deux déplacements au LOU et au Racing baliserait son chemin vers laqualification. ''Je ne sens pas du tout le groupe dans le doute avouait Fofana. Mais quand on voit les gros matches qui nous attendent, on prend ce match contre Brive de la même manière que le dernier contre La Rochelle début juin. On sait juste que l’on doit gagner car nous n’avons pas tant de marge que ça. Cela va se jouer à très peu de choses donc on ne se pose pas de question : il faut gagner. ''

4e au classement avec 6 points d’avance sur Bordeaux, 5e, les Clermontois attaquent ces six matches par la réception du voisin briviste, 10e . Un CAB qui vient sans pression au Michelin par rapport à son avenir (12 points d’avance sur Pau, 13e ). Au contraire, ils sont à 8 points du LOU, 6 e et peuvent encore rêver… Les Corréziens, vainqueurs au Michelin en 2003 et 2017, ont eu du temps pour préparer ce match. Avec en mémoire le match aller remporté à Amédée Domenech par les Jaunards, bonus offensif en prime (21-43). ''C’est une belle équipe rappelle Franck Azéma. Elle se prépare depuis trois semaines mais on le sait. Elle est libérée mentalement de la menace de la descente et elle a même l’opportunité d’aller chercher une qualification. Et Brive est aussi libéré dans la construction de son rugby, il y a un équilibre dans ses formes de jeu avec des joueurs menaçants partout, des ''X factor'' des bons porteurs de ballon.''

Comme l’ASM depuis longtemps mais qui jusqu’à la mi-mai au moins, devra faire sans Camille Lopez, son meneur de jeu, blessé à l’épaule contre Toulouse. Tim Nanai-Williams ou même Sébastien Bézy, sinon Rory Jennings prendront les clefs de l’animation offensive. Mais c’est le Samoan (17 matches, 7 titularisations cette saison) qui devrait endosser ce rôle.

''Tim assume ce rôle depuis le début de la saison, il est pétri de qualité rappelait Franck Azéma. Il peut jouer partout. Tu lui demanderais de jouer à la mêlée, il le ferait. Il est sérieux dans la construction de sa semaine. Il est appliqué, il connait son corps et après il est dans l’exécution avec une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. Il faut s’adapter à son rythme, il n’y a pas besoin de faire de copier-coller de ce que faisait Camille mais que tous les joueurs remplissent son rôle pour lui faciliter la tâche. Pour l’adversaire il est imprévisible, il sait tout faire. ' '

Et comme le dit Fofana : ''Tim est un danger pour les défenses, peut-être moins prévisible que Camille dans ses choix de jeu. A nous de nous adapter. Cela va nous faire aussi du bien de prendre nos responsabilités derrière et de le soulager.''

''Je pense que l’on a encore plus de responsabilité que d’habitude sur ce derby. Car on représente aussi nos supporters. C’est un héritage''

Ce match devrait se jouer dans des conditions météo optimales contrairement au quart contre Toulouse. Cela tombe bien les deux équipes ont l’ambition de produire du jeu cette saison. ''Je pense qu’ils sont revanchards avec ce match aller et cette notion de derby déclarait Fofana. Ils vont appuyer dessus et on a vu une équipe composée de nombreux talents. Ce n’est plus trop l’équipe que l’on a joué les dernières années. Elle essaye de mettre beaucoup de rythme. On s’attend à un gros match.''

Et même sans supporters, cela reste malgré tout un derby et l’engagement sera de mise sur le terrain. ''Je pense que l’on a encore plus de responsabilité que d’habitude expliquait Franck Azéma. C’est une mission et on représente aussi nos supporters. Dimanche dernier, quand tu trouves des fans devant le stade à ton arrivée pour t’encourager, tu as envie de leur dire merci. Même si le stade n’est pas plein, rien que cela c’est stimulant. Cela manque… Les joueurs le ressentent mais ils sont conscients de ça, qu’ils peuvent donner du plaisir et un sourire aux fidèles du club sur le terrain. Encore plus sur un derby car il y a une histoire derrière. C’est un héritage.''

Par Guillaume Bonnaure