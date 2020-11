Mauricio Reggiardo, manager de Castres, battu 40-14 par Clermont vendredi : "On a joué une équipe qui tapait fort. On a tenu une mi-temps et après, on a subi sur toutes les collisions. Les Clermontois ont été plus consistants que nous. Il y a quand même de la colère car on n'a pas le droit de faire une deuxième mi-temps comme ça alors que l'on s'était bien préparé, que l'on avait bien travaillé. On a pas le droit d'encaisser un 27 à 0 comme ça après la pause. On s'est mis sous pression et à chaque fois que les Clermontois sont venus chez nous, ils ont marqué. Voilà, on se retrouve avec trois défaites à la maison, trois de trop."

Loïc Jacquet, deuxième ligne de Castres : "On a perdu face à un Clermont de très haut niveau, contre une équipe d'une précision chirurgicale sur tous ses ballons. On sait que cette équipe, il ne fallait pas la laisser respirer, ce qu'on a réussi en première période. Après, on a desserré l'étau, les Clermontois ont pris le score. Ils ont ensuite profité de nos petites erreurs, de notre précipitation à vouloir revenir au score. C'est une équipe ultra-réaliste. C'est une claque, on va baisser la tête et essayer, une fois encore, de se relever. Le très haut niveau, c'est ce qu'a montré Clermont, de la vitesse d'éjection, d'exécution, des ballons propres."

Franck Azéma, directeur sportif de Clermont : "Le résultat est très intéressant, même si on a manqué de rythme en première mi-temps où l'on n'était pas dans le bon tempo mais sans s'affoler pour autant. Après, on a réglé les choses et au fur et à mesure on a maîtrisé avec nos avant qui ont trouvé des solutions. On a mis la pression sur Castres, on a réussi à structurer notre jeu et à mettre de la vitesse. C'est bien, avec ce genre de victoires on capitalise de la confiance."