Le manageur de l'UBB voulait faire un bilan de la saison mercredi. Il est revenu sur tous les aspects du parcours de son équipe, et plus spécifiquement sur la demi-finale, perdue de très peu face à Toulouse samedi soir, à Lille (24-21).

"Ce match a été le reflet de ce que nous avons fait depuis deux ans. C'était une partie de très haut niveau. J'ai ressenti de la frustration, de la déception et de la colère. Mais il en restera aussi de l'espoir.... Il y a eu des coups du sort contre nous, du premier essai entaché peut-être d'un en-avant à la dernière faute de Kolbe, qui fut la cerise sur le gâteau. S'il y avait eu un carton jaune sur cette action, comme il aurait dû y avoir, je pense que j'aurais pris la "pénaltouche". Cela m'a traversé l'esprit qu'il restait quatre minutes et qu'on pouvait revenir. J'avais peur qu'on marque après peut-être deux pénaltouches, mais dans un angle difficile pour la transformation. Si elle avait été manquée, c'était fini. Nous aurions pu prendre une mêlée, mais nous étions trop loin, à quinze ou vingt mètres. A la relecture du match, je pense que j'ai fait une erreur, il fallait prendre la pénaltouche. Car les Toulousains étaient à genoux, et tant pis, il fallait tenter l'essai."