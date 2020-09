Où allez-vous jouer cet automne avec l'Afrique du Sud ? Dans l'hémisphère Sud ou bien au Nord ?

Dans la presse, on lit pas mal de choses: que les Boks iront en Nouvelle-Zélande huit semaines pour le Rugby Championship; qu'ils viendront en Europe pour remplacer le Japon dans le "Huit nations"... Je ne sais pas ce qui est vrai, je n'ai eu aucun retour ou discussion à ce sujet. On attend juste d'en savoir plus de la part du staff pour y voir plus clair...

En attendant, Toulouse lance sa saison de Top 14 à Clermont.

Clermont et Toulouse ont connu quelques belles batailles ces dernières saisons. Ils ont de très bons joueurs. C'est excitant de retrouver le terrain et d'affronter Clermont à nouveau. Je sais que ce sera un beau combat. Je n'avais jamais vu de tels impacts que lors des premières vingt minutes de la finale 2019. Toute la saison, d'ailleurs, a été un combat épique ! Ca va se jouer sur qui a le plus faim. Je suis vraiment excité de commencer la saison !

Un mot sur votre adversaire direct, le Japonais Kotaro Matsushima ?

Je l'ai affronté en moins de 19 ans. Il était déjà phénoménal, avec de grandes qualités. Ce n'était pas le plus grand sur le terrain mais c'est génial de voir à quel point il a progressé depuis qu'il a quitté l'Afrique du Sud, qu'il est parti au Japon pour jouer en Top League et à quel point il était dominateur là-bas. C'est super de voir un joueur de notre gabarit faire tant de belles choses. Il joue un super rugby. Ca va être un beau duel entre nous. Il va être incroyable cette saison parce qu'il apporte ce facteur X qui transforme une équipe. Il peut faire quelque chose à partir de rien du tout.

Entre la pandémie, le protocole, la jauge de spectateurs, c'est une période étrange ?

Les temps ont changé, pas que dans le rugby. On est le dernier club à avoir soulevé le Brennus mais c'était il y a deux saisons. C'est le passé. Il faut qu'on vise de nouveaux objectifs. Evidemment, on veut pratiquer le meilleur rugby, arriver en finale et gagner. J'ai été désigné joueur de la saison 2018-2019, au milieu de tous ces grands joueurs, c'était exceptionnel. Mais ce qui est fait est fait. Si vous restez sur ça, vous risquez de ne pas progresser, d'arrêter de travailler dur... Moi, je veux continuer à bosser, pour ne pas stagner. Je veux continuer à jouer donc je vais faire de mon mieux pour continuer à bien jouer pour mes coéquipiers et mon club.

La saison dernière, vous avez oscillé entre l'aile et l'arrière, voire en dix. Vous avez une préférence ?

C'est marrant, les gars me taquinent avec ça. Si je change quelque chose à l'entraînement ou que je me place pas loin d'un alignement, ils me disent "ça y est, tu peux jouer talonneur"... Si le club a besoin de moi, où que ce soit sur le terrain, je vais faire de mon mieux. J'ai pu jouer à plein de postes différents ces dernières saisons et je me suis éclaté. C'est un beau défi, ça m'a plu d'être ouvreur. Etre polyvalent, ça ne peut qu'être une bonne chose pour un joueur. Ça donne plus d'options aux coaches. Je veux juste être sur le terrain et avoir un impact.

Entre les Coupes d'Europe, le championnat et les tournées, le calendrier s'annonce chargé. Ca vous inquiète ?

Ça risque surtout d'être compliqué pour le club, vu le nombre de joueurs qu'on perd. C'est une dizaine de joueurs à chaque fois. A Toulouse, on a la chance d'avoir plein de jeunes qui sortent chaque année et la façon dont ils jouent est assez impressionnante. Donc non, je ne suis pas trop inquiet si on perd pas mal de joueurs. Ceux qui restent savent comment évoluer dans le Top 14.