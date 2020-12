Le joueur de 28 ans, mis à pied par le Stade Toulousain en janvier dernier à la suite d'une rixe, avait rejoint le MHR en mars en qualité de joker médical de l'international géorgien Konstantin Mikautadze, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Chalureau (2,02 m, 123 kg) a disputé huit matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. "Bastien est un joueur qui s'affirme et qui a de plus en plus de temps de jeu. Il s'améliore à chaque sortie", a témoigné Philippe Saint-André, le directeur du rugby.