Avec trois réceptions d’affilée, Bayonne savait que le mois de mars serait décisif pour rester en vie dans la course au maintien. Alors, verdict ? Les Basques ne sont pas décrochés. Mieux encore. Après avoir laissé la place de barragiste à la Section Paloise il y a quinze jours, leur victoire face au Racing, combinée à la défaite de Pau à Castres, leur permet de compter désormais sept points d’avance sur leur voisin béarnais, avant-dernier du Top 14. Et de respirer un bon coup. “ C’est une bonne affaire, confirmait Peyo Muscarditz hier soir, mais le maintien n’est pas acquis. Il va se jouer jusqu’à la fin.” “Il y a une grosse satisfaction d’une part comptable et de l’autre plus technique, complétait son manager Yannick Bru. Je pense qu’il y a vraiment eu des bonnes choses sur ce match. ”

Plaisir et maîtrise

En effet, au-delà des quatre points de plus acquis au classement, les Bayonnais ont pris du plaisir sur le terrain. En défendant sans relâche, d’abord, avec l’état d’esprit qui les caractérise et comme ils l’ont souvent fait à Dauger. Mais aussi en jouant et en proposant des choses, offensivement. “Quand on est timoré, on se recentre plutôt sur les avants. Là, il y avait des conditions parfaites pour qu’il y ait du jeu. On a mis un peu de temps à aller chercher les extérieurs, mais on a réussi en début de match et ça nous a mis en confiance. Ça nous a montré qu’on était capable d’imposer notre jeu. On a pris du plaisir” savourait le trois-quarts centre de l’Aviron.

Globalement, la bande à Muscarditz a d’ailleurs livré une rencontre pleine de maîtrise pendant quatre-vingts minutes. “ Nous avons fait un match assez abouti et il me semble qu’on mérite la victoire ” affirmait le capitaine du club basque. “ Par moments, l’équipe a tenu le ballon avec de très belles séquences de possession, poursuivait Yannick Bru. Elle a quasi marqué sur des premiers temps de jeu. Il y a une progression dans notre jeu et c’est ce qui me fait très plaisir. [...] On sent des progrès sur le domaine offensif avec une équipe qui a joué davantage à quinze. Pas forcément les avants d’un côté et les trois-quarts de l’autre. Il y a eu un bon équilibre sur ce match. ”

Et maintenant, Pau

Revigorés, avec ces neuf points pris sur quinze possibles au cours de ce mois de mars, les Bayonnais vont maintenant partir en vacances pendant une grosse semaine, avant de plonger dans la préparation d’un déplacement à Pau, qui vaudra forcément très, très cher. À ce sujet, Peyo Muscarditz terminait : “ Il y a encore deux confrontations directes avec Pau et Montpellier. Cette victoire ce soir nous fait mûrir, ça nous permet d’aller se reposer dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si ça suffira, mais je sais qu’on donnera tout. J’espère qu’on va rester sur cette pente ascendante pour être encore meilleurs. ”