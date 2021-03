Le CV :

Pierre Bourgarit :

Né dans le Gers, à Gimont, où il effectue ses premiers pas sur les pelouses de rugby, Pierre Bourgarit rejoint Auch en 2014. Là-bas, il y jouera ses premiers matchs dans le monde semi-professionnel en Fédérale 1 avec les Auscitains et disputera 7 rencontres au total. En 2017, il signe un contrat espoir à La Rochelle en compagnie d’un certain Grégory Alldritt. Il joue son premier match en Top 14 face à Clermont lors de la saison 2017-2018. Au fil des rencontres, Pierre Bourgarit est devenu un titulaire incontournable, au point de toquer à la porte des Bleus. En 2018, il est notamment remplaçant lors du second match de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Désormais numéro 3 dans la rotation du XV de France, il a profité de la blessure de Camille Chat pour être sur les deux premières feuilles de match du Tournoi 2021.

Gaëtan Barlot :

Gaëtan Barlot effectue lui ses premiers dans le monde du rugby du côté de Clermont. Il réalise toute sa formation chez les Jaunards mais décide de quitter le club en 2015. En effet, face à la concurrence au talon à l’ASM où il est devancé par Kayser, Ulugia ou encore Beheregaray, le talonneur s’en va pour la Haute-Garonne, plus précisément à Colomiers. Il débute avec les Columérins lors de la saison 2017/2018. Il monte en puissance lors de l’exercice 2018/2019 et commence à s’affirmer au sein de l’effectif. L’année dernière il apparaît comme l’un des meilleurs talonneurs de Pro D2 dans une formation qui était leader avant l’arrêt du championnat. Prometteur, il est sur la feuille de match à 21 reprises pour 13 titularisations et 3 essais inscrits. Courtisé par plusieurs écuries du Top 14, c’est finalement Castres qui réussit à l’enrôler. Sa progression est fulgurante, à tel point que Fabien Galthié l’avait appelé la semaine dernière pour préparer la rencontre face à l’Ecosse en raison des forfaits de Julien Marchand et Peato Mauvaka.

Les points forts de Pierre Bourgarit :

Mobile et doté de bonnes mains, Bourgarit possède d’excellentes qualités d’attaquant, un peu à l’image de la référence mondial à ce poste, Dan Coles. Très rapide, cette vitesse lui permet d’inscrire de nombreux essais. Cette saison, en seulement deux matchs, il a inscrit 8 essais ! Impressionnant pour un talonneur. Surtout, il a marqué les esprits en janvier dernier en inscrivant un triplé face à Agen. Ce n’était plus arrivé pour un numéro 2 depuis Benoît August, qui évoluait sous les couleurs de Biarritz et qui avait marqué un triplé contre… Agen. Son essai de 80 mètres, en 2018, face à Toulon, est également resté dans les mémoires, avec notamment un raffut sur Ma’a Nonu.

Les points forts de Gaëtan Barlot :

Gaëtan Barlot possède des qualités similaires à celui qui l’opposera samedi. Très mobile, il est l’archétype du talonneur moderne en participant beaucoup au jeu de son équipe et en faisant beaucoup jouer autour de lui avec notamment ses 8 offloads réalisés cette saison. Il porte également beaucoup le ballon, en atteste ses 118 mètres parcourus ballon en main et ses 22 défenseurs battus. Très présent en défense avec 125 plaquages réalisés cette saison et 83% de réussite, il participe fortement à la bonne passe des Castrais qui se sont relancés ces dernières semaines.

L’avis de Rugbyrama :

Ces deux jeunes joueurs de 23 ans représentent, au même titre que Marchand, Chat et Mauvaka l’avenir du XV de France au poste de talonneur. Léger avantage au Rochelais qui a un peu plus l’habitude du plus haut niveau que son adversaire castrais. Cependant, ce duel de talonneur, très rapide et mobile, est une très bonne raison de regarder ce Castres - La Rochelle. Bourgarit et Barlot sont les pièces maîtresses de leur pack d’avant respectif malgré leur jeune âge. Ils sont également deux joueurs qui postulent à une place dans le groupe France, mais la concurrence y est très rude.