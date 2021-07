Le rugby est un sport qui véhicule de multiples émotions. Des émotions qui sont décuplées lorsqu'autour des trente gladiateurs qui se disputent une guerre sans répit, crient, chantent, exultent et chambrent plusieurs milliers de personnes. Des milliers de passionnés, qui par leur présence, créent une atmosphère propice à un match de rugby. Alors quand cette saison, la situation sanitaire a empêché les fans d'assister aux rencontres dans les stades, le Top 14 s'est retrouvé dénaturé. Pour preuve, le match entre Biarritz et Bayonne est sûrement le meilleur de la saison, alors que le score n'était que de 6-6 après les prolongations. Mais dans cette rencontre, la tension crée par le public a donné une saveur particulière à un derby déjà très important. Rares sont donc les avantages d'un match sans public et a contrario, nombreux sont les inconvénients.

Un impact réel

Économiquement d'abord, l'absence de public entraîne irrémédiablement des pertes énormes pour les clubs, qui s'appuient beaucoup sur leur billetterie pour garder une stabilité dans les comptes. Une aide a été apportée par l'état pour compenser le manque à gagner, mais le déficit reste très élevé. Les clubs ont alors dû redoubler d'imagination. Certains, comme le Stade toulousain, ont créé un "mur de soutien", qui consistait à acheter une brique pour inscrire son nom. Ces dons ont permis de glaner quelques milliers d'euros. L'UBB de son côté, veut donner un naming au Stade Chaban-Delmas. Une pétition avait d'ailleurs été lancée en ce sens. Tout cela permet aux clubs de compenser, mais pas d'éponger complètement les dettes. Un retour du public est maintenant primordial pour la survie des clubs.

Côté sportif aussi, l'absence du public s'est ressentie cette saison. Outre les 61 victoires à l'extérieur et les trois matchs nuls, les joueurs eux-mêmes avaient l'impression que jouer à domicile n'était plus un avantage. Sans leur seizième homme, les équipes qui recevaient voyaient des adversaires arriver avec des ambitions, sachant qu'un coup était possible. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'Agen, qui sans son public, a sombré cette saison et s'est montré incapable de sortir la tête de l'eau.

La saison prochaine donc, nous devrions, en théorie, troquer cette ambiance morbide qui polluait notre championnat, contre le retour de la chaleur des supporters. Cela contribuerait à rendre le Top 14 peut-être plus attractif. Mais surtout, le retour du public dans les stades permettrait de redonner au rugby un goût oublié depuis trop longtemps. Alors, on croise les doigts.

Par Yanis GUILLOU