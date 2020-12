Les Castrais étaient venus chercher la victoire, ils ont assumé. Face à Palois qui ont encore manqué de réalisme, ils ont reçu une leçon d’efficacité de la part d’un CO qui a fait la différence en première période et qui a su se nourrir des erreurs de son adversaire. Si la Section a montré un joli visage en mêlée, elle s’est retrouvée en difficulté en touche et, sous la pluie, n’a pas eu cette justesse nécessaire pour faire des différences ballons en mains. Le combat tactique a donc basculé pour Castres.

Les deux essais du jour sont le résultat d’un travail de sape des Tarnais, avec d’abord Thomas Combezou (13’) puis Ryno Pieterse (30’) qui ont trouvé la faille. Pour le premier sur une longue séquence de percussions, pour le second dans la foulée d’une mêlée. Benjamin Urdapilleta a fait le reste au pied, et voilà pour les 17 points inscrits par les hommes de Mauricio Reggiardo qui signent un troisième succès cette saison, et surtout le deuxième à l’extérieur après celui ramené d’Agen.

Pau s’enfonce dans la crise

À l’inverse, Pau est plus que jamais dans le doute avec cette sixième défaite de rang et la troisième d’affilée au Hameau. Le bonus défensif n’est en rien un soulagement, même s’il est le résultat d’un choix dans les derniers instants, permettant à Antoine Hastoy de passer une pénalité importante (79’). Sur le plan offensif, il n’y a eu que très peu de possibilités. Les en-avants ont été nombreux, tout comme les coups de pied, et à ce jeu très fermé, Pau n’a pas souri. Pas plus lorsque Charly Malié s’est vu logiquement refuser un essai pour en-avant à la suite d’un coup de pied à suivre d’Hugo Bonneval (46’). D’autant que les joueurs de Nicolas Godignon ont une fois de plus trainé comme un boulet leur entame de match manquée. Au classement, Castres (12e) revient ainsi à 2 points de Pau (10e) et avec deux matchs en moins.