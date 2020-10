L’affrontement est intense et équilibré entre Castres et le Racing 92. Les visiteurs cherchent à défier les Tarnais sur ballon porté dès le début de la partie – essai de Le Guen (13e) - mais ils ne peuvent s’appuyer sur une touche performante (4 ballons égarés en 18 minutes) pour enfoncer le clou. En face, Castres réplique par un essai de Dumora (20e) mais son indiscipline l’oblige à courir derrière le score après une réalisation de Beale (28e) – premier essai de l’Australien cette saison – et une pénalité de Machenaud (40e+2). À la pause, le CO est mené d’une courte tête sur sa pelouse : 10-13. Déjà le combat est acharné entre les deux équipes et le deuxième acte s’annonce du même tonneau.

Castres gagne la guerre des rucks

Dans cette partie d’échecs, les bons jeux au pied des Castrais contribuent à faire la différence dans la deuxième période. Occupation pour contraindre les Franciliens à repartir de leur moitié de terrain. Et pression pour ensuite vivement venir imposer les montées défensives percutantes de la bande à Jelonch. La balance penche alors du côté castrais. Urdapilleta est efficace face aux perches, Nakosi (47e) et Palis (58e) sont en conclusion des temps forts tarnais. Et cela ferraille dans cette partie ! Les bons grattages des Castrais leur permettent aussi de récupérer de précieuses munitions. Clairement, le CO domine alors la bataille des rucks. A l’image d’un énième grattage des locaux par Babillot sur un temps fort francilien en fin de rencontre (72e).

La victoire pour le CO, le bonus pour le Racing

Toutefois, les visiteurs font preuve de caractère en fin de match et s’arrachent au-delà de la sirène. Après avoir choisi d’insister derrière une mêlée dominatrice, les Franciliens profitent d’un avantage pour jouer au pied par Beale vers Donovan Taofifenua. L’essai transformé de l’ailier permet au Racing 92 de revenir dans le bonus défensif. Au final, Castres s’impose 28-26, première victoire sur la pelouse de Pierre-Fabre cette saison. Et surtout la fin d’une spirale négative pour les partenaires de Rory Kockott.