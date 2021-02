Âgé de 28 ans seulement depuis quelques jours, Stéphane Onambélé va enfin démarrer un match de championnat avec le Castres Olympique. Débarqué de Toulon à l’intersaison pour se rapprocher de ses racines, le troisième ligne formé à Colomiers est en manque de temps de jeu avec le club tarnais. Avec seulement une feuille de match en Top 14, contre Toulon, et deux titularisations en Challenge Cup, Onambélé ne fait pas souvent partie des plans du manager Mauricio Reggiardo et de son entraîneur Pierre-Henry Broncan alors que pourtant il avait été recruté pour concurrencer la troisième ligne habituelle castraise, à savoir Babillot, Delaporte, Vaipulu.

Top 14 - Stéphane Onambélé (Castres Olympique)Icon Sport

Kornath et Ardron souvent préférés

En ayant quitté la forte concurrence de Toulon en troisième ligne pour s’épanouir davantage dans le Tarn où il retrouve un club qui ressemble plus à l’atmosphère de Colomiers, Stéphane Onambélé met du temps à performer. Sur les feuilles de matchs, il est souvent le sixième choix des entraîneurs du CO qui, hormis les trois titulaires au poste (Babillot, Delaporte et Vaipulu), Mauricio Reggiardo et Pierre-Henry Broncan lui préfère régulièrement la présence du jeune Kévin Kornath ou du deuxième ligne canadien Tyler Ardron qui performe lorsqu’il glisse au poste de flanker.

Surtout, malgré la concurrence pour être dans les 23, Kornath et Ardon arrivent à saisir leur chance à chaque fois qu’ils sont sur le terrain. Avec des prestations abouties à chaque sortie, les deux joueurs ont désormais une longueur d’avance sur Onambélé qui devra répondre présent dès vendredi soir contre le Racing 92.

Top 14 - Tyler Ardron (Castres Olympique)Icon Sport

Le déplacement au Racing pour enfin se lancer ?

Cette première titularisation contre le Racing 92 a tout d’une belle opportunité pour l’ancien joueur de Toulon. Pas du tout annoncé favori pour cette rencontre malgré de bonnes prestations dernièrement, le Castres Olympique se déplace sans vraiment de pression à l’Aréna pour y défier une équipe du Racing quelque peu en difficulté dans son stade.

En jouant décomplexé, Stéphane Onambélé devra se montrer autant offensivement que défensivement pour prouver qu’il a sa place et qu’il peut aider le groupe à remplir ses objectifs de fin de saison. En cas de belle performance sur la pelouse du Raicng 92, le joueur formé à Colomiers pourrait bien rebattre les cartes. Il a en tout cas toutes les qualités requises pour venir concurrencer une troisième ligne pourtant bien installée.

Par Damien Souillé.