Si chaque rencontre apparaissait décisive au cours de cette 26e et dernière journée de Top14, ce match entre Toulonnais et Castrais semblait celui qui offrirait le dernier ticket pour les phases finales. Avec d'un côté des Tarnais huitièmes, mais à seulement deux longueurs de la sixième place, occupée par... le RCT !

Avec un succès, les joueurs de Pierre-Henry Broncan étaient ainsi certains de doubler leurs adversaires du soir. De leur côté, provisoirement assis sur la dernière place qualificative, les Varois savaient qu'une victoire les placeraient en ballotage très favorable, dans l'équation à trois bandes qui se jouaient avec le Stade français (qui comptait le même nombre de points, mais le désavantage au niveau des points terrains, qui qualifiait le RCT en cas d'égalité).

Alors, dans cette rencontre à la vie à la mort, tout laissait à croire que les deux équipes se livreraient à un long round d'observation. Mais comme le sport de haut-niveau est imprévisible, la rencontre démarrait tambour battant, avec à la baguette d'irrésistibles Toulonnais. Précis au sol, solides en conquête et inspirés en attaque, les Varois voyaient Louis Carbonel aller à dame après seulement deux minutes de jeu (7-0). De quoi permettre aux Rouge et Noir de gérer la suite de la première période ?

Croyez-vous ! Survoltés, les joueurs de Patrice Collazo passaient la deuxième, et au terme d'un beau mouvement de jeu -et d'un retour intérieur parfait de "Carbo"- c'est Eben Etzebeth qui doublait la mise (21e), permettant à son équipe de s'envoler au score : 17-0. Mais finalement, à l'image de leur saison, c'est au moment où les Castrais semblaient au fond du seau, et déjà quasi enterrés, que ces derniers décidaient de relever la tête. Ainsi, après un premier essai de Gaëtan Barlot (26e), c'est Benjamin Urdapilleta qui permettait à son équipe de revenir à 14-17 à la 34e minute. Mieux, juste avant la sirène, l'impeccable ouvreur du Castres Olympique inscrivait une pénalité, de quoi recoller à 17-17.

La Coupe d'Europe comme lot de consolation pour Castres ?

Dos au mur, après une deuxième partie première mi-temps cataclysmique, les Varois se devaient de réagir immédiatement au retour des vestiaires, pour ne pas galvauder tous les efforts consentis depuis le coup d'envoi de la saison. Sauf que le scénario catastrophe se poursuivait, avec un essai inscrit dès la 45e minute par Thomas Combezou (24-17).

L'envol tarnais ? C'est ce que confirmait la nouvelle réalisation de Benjamin Urdapilleta à la 49e minute. Si Romain Taofifenua (54e, 31-24) permettait aux supporters varois de continuer à croire en leurs chances de qualifications, un essai de Geoffrey Palis (74e) douchait les derniers espoirs du RCT. Dès lors, après avoir ôté la qualification aux Varois, l'enjeu pour les Castrais était d'aller inscrire un dernier essai, synonyme de bonus, pour se donner toutes les chances de fondre sur le Stade français et Clermont dans la course à la qualification.

Et à l'image de leur rencontre, les joueurs de Pierre-Henry Broncan remettaient la main sur le ballon et terminaient leur festival par... un ultime essai de Filipo Nakosi (80e, 46-24). Après avoir fait le maximum au cours de la rencontre, le destin castrais ne dépendait donc plus que du résultat du Stade français à Bayonne. Ce dernier, tombé quasi en même temps que le coup de sifflet final à Pierre-Fabre, était finalement cruel pour les Castrais : bien que larges vainqueurs du RCT, et alors même qu'ils sont parvenus à arracher le bonus offensif, les Tarnais terminent la saison à 69 points, contre 70 pour les joueurs de la capitale.

Toulon est éliminé, tout comme le Castres Olympique. Fin de saison terrible pour les Varois, qui avaient passé 20 des 26 journées de championnat dans le top 6 du championnat. Et pour le CO ? Qualifiés pour la prochaine Champions Cup, alors mêmes qu'ils étaient 13e au terme d'un premier tiers de la saison -et même s'ils sauront apprécier le caractère affiché depuis le début de l'année civile- on peine à croire que les joueurs du Castres Olympique verront le verre à moitié plein ce samedi soir...