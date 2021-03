Après avoir souffert une bonne partie de la saison, le Castres Olympique n’a peut-être pas dit son dernier mot dans la course aux phases finales. Les hommes de Pierre-Henry Broncan ont réussi à confirmer leur victoire du 6 mars contre La Rochelle (22-15) face à Pau et restent ainsi invaincus à Pierre-Fabre en 2021. Il s’agit de leur septième victoire lors de leurs dix derniers matchs. Grâce à ce succès face à la Section, les Tarnais reviennent à 5 points Toulon, sixième, qui joue à Lyon ce soir (21 h 05).

Dans cette rencontre, le CO a rapidement mené 15-6 grâce à deux essais signés Tyler Ardron (7e) et Gaëtan Barlot (18e). Mais son indiscipline lui a coûté cher, Antoine Hastoy sanctionnant les fautes castraises pour donner l’avantage à la Section (15-18, 36e). Les Castrais ont viré tout de même en tête à la pause (22-18) grâce à une troisième réalisation de Filipo Nakosi (39e) à 15 contre 14, transformée par Benjamin Urdapilleta.

En deuxième période, ils se sont détachés sur un quatrième essai de Julien Dumora, profitant d’une erreur de Barrett (32-18, 50e). Avec quatre essais à zéro, le bonus offensif semblait en bonne voie pour le CO. Mais son indiscipline l’a de nouveau pénalisé avec un carton jaune contre Nakosi (51e). Giovanni Habel-Kuffner en a profité pour marquer (35-25, 59e), puis Clovis Le Bail, remplaçant d’Hastoy blessé, a ramené Pau à 7 points (35-28, 62e). Une pénalité à laquelle a répondu Urdapilleta (35-28, 68e).

Bayonne, match couperet pour la Section

Un deuxième carton jaune, contre Florent Vanverberghe (70e), a ensuite remis les Palois dans le sens de la marche. Après une 17e pénalité concédée par les Castrais, Quentin Lespiacq a offert un deuxième essai à la Section au bout du suspense (80e+3), synonyme de bonus défensif pour les Béarnais et de victoire à seulement 4 points pour les Tarnais.

Pau, malgré le retour de Baptiste Pesenti qui n’avait plus joué depuis le 27 décembre, s’incline pour la quatrième fois d’affilée en Top 14. Malgré ce bonus défensif, la Section paloise reste plus que jamais scotchée à la 13e place et compte désormais 7 points de retard sur Bayonne, 12e, qui a battu le Racing 92, et 8 sur Montpellier, vainqueur surprise à Toulouse. La réception de l’Aviron le 16 avril s’annonce décisive pour les Béarnais qui devront absolument l’emporter, comme à l’aller à Jean-Dauger (22-23), pour continuer à croire à un maintien direct dans l’élite.