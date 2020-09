La clé ? Les pénalités vite jouées

Les Castrais avaient leur plan pour bousculer les Agenais. Celui-ci était bien sûr de répondre parfaitement dans le duel physique au défi lancé par les locaux mais aussi et surtout de profiter de la moindre faille dans la défense adverse. Et pour cela, les Castrais n’hésitent pas à jouer rapidement à la main des pénalités tentables. Ainsi, Kockott en filou (30e) puis Nakosi en bout de ligne (40e) valident cette stratégie de profiter du temps de réorganisation de la défense.

Pourtant – et même si c’est Urdapilleta qui a ouvert la marque pour Castres -, les Agenais avaient réussi à prendre les devants dans cette partie. Après avoir reçu un « message de bienvenu » de Filippo Nakosi (une percussion et un placage haut), l’ailier Gabriel Ibitoye montre ses qualités d’appuis et de vitesse pour offrir le premier essai à Paul Abadie (10-3, 28e). Mais ensuite, c’est bien Castres qui reprend la main et les commandes de ce match.

Un doublé pour Ibitoye

Devant à la pause (10-17), les Castrais sont tout de même à nouveau surpris en début de deuxième acte. Les locaux imitent leurs adversaires en jouant rapidement des pénalités à la main pour mettre le feu à la défense adverse. En ce début de saison où les blocs ne sont pas toujours en place, cela paie avec un doublé de l’opportuniste Gabriel Ibitoye. Un essai par-dessus un ruck adverse (45e) puis à la réception d’une passe au pied de Lamoulie (51e) et l’ailier anglais débloque déjà son compteur. Agen est alors devant mais Castres finit plus fort.

Castres démarre en fanfare, Agen grimace

Les Castrais finissent le match pied au plancher. Ils punissent les fautes adverses par le pied de Benjamin Urdapilleta qui engrange 3 nouvelles pénalités. La défense tarnaise ne cède plus et le CO peut boucler cette partie victorieusement (22-26). Et se lancer idéalement dans ce Top 14. En face, Agen se complique déjà le début de saison avec cette défaite à domicile. Avant deux déplacements ardus : à Pau puis Clermont.