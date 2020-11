Ce match marque donc quelque chose qui était à redouter un moment ou un autre : le report des matchs en milieu de semaine. Un facteur qui pourrait avoir son importance notamment dans le management et la gestion de l'effectif. En effet, avec ce report, Castrais et Brivistes disputeront 3 matchs en certainement huit jours. Castres recevra Clermont avant ce match et se déplacera à Pau après. C'est même pire pour Brive qui enchaînera trois déplacements en un laps de temps très réduit : à La Rochelle, à Castres donc et à Agen.

La rencontre entre Bordeaux-Bègles et Clermont n'a toujours pas trouvé de date, c'est la plus ancienne à ne pas encore avoir de date fixe, les rencontres reportées des trois premières journées se jouant le week-end du 21 novembre.