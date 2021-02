Toulouse - Pau, 15e minute de jeu. Les Palois viennent d'encaisser un essai de pénalité et un carton jaune logique à l'encontre de Jesse Mogg. Quasiment sur le renvoi qui suit, un duel aérien a lieu entre deux ailiers, Matthis Lebel et Watisoni Votu. Le Toulousain percute son homologue Palois et se voit pénalisé d'un carton jaune par l'arbitre du match Laurent Cardona. Une choix fait rapidement et contesté par les Stadistes. Dans les colonnes du Midi-Olympique, Laurent Cardona est revenu sur cette décision et a fait son mea-culpa. Il assume avoir fait une erreur en sortant le carton jaune :

"J'ai réagi au lieu d'analyser. De mon point de vue, j'ai eu l'impression que le Toulousain Lebel allait disputer le ballon avec les genoux en avant, face au Palois Votu. Le choc fut important et j'ai réagi de manière précipitée. En sortant le carton jaune rapidement, je me suis privé de l'opportunité de consulter l'avis de mes collègues ou de l'apport de la vidéo. J'ai commis une erreur, clairement. En revoyant les images à la vidéo, Lebel va au ballon de manière complètement loyale. Il ne commet aucune faute. Le carton jaune n'était pas mérité. J'aurais dû prendre du recul et faire appel à la vidéo. Bon, en direct, je vous assure que le choc entre les deux était impressionnant mais ce n'est pas une excuse."

Par Yanis Guillou