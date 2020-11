Quel regard portez-vous sur cette victoire bonifiée ?

C'est une belle performance. Nous nous attendions à une forte opposition, nous l'avons eue, mais nous repartons avec cinq points donc cela ne peut être que positif.

Votre équipe a dégagé de la confiance...

Il y a de ça, oui. Nous restions sur un revers à la Rochelle, malgré un beau combat et un bel état d'esprit. Nous sommes animés d'une belle sérénité car nous avons signé une belle deuxième mi-temps après un premier acte très mitigé. Nous avons été approximatifs, indisciplinés, avons fait tomber pas mal de ballons... Malgré tout, on tourne à la pause avec un seul point de retard. Ensuite nous avons été plus précis, plus consistants. C'est ce qui nous a permis d'aller chercher la victoire.

Quel fut le discours à la mi-temps ?

Nous savions que nous n'étions pas loin, alors que notre prestation avait été loin d'être parfaite. Il nous fallait tenir le ballon. C'est ce que nous avons fait, et cela nous a permis de le mettre à la faute, de trouver des opportunités. Maintenant, il va falloir faire cela sur 80 minutes.

En tant qu'ouvreur, avez-vous trouvé vos avants plus dominateurs dans le deuxième acte ?

Pas forcément plus dominateurs, mais la différence vient du fait que nous tombions trop de ballons. On ne pouvait pas mettre notre jeu en place, notamment à cause de la touche où Castres a été très bon.

De l'extérieur, on a le sentiment que vous vous êtes régalé personnellement...

Je pense que tout le monde prend du plaisir à jouer au rugby. Pas que moi ou Clermont, tout le monde a envie de jouer. Après, il est vrai que nous sommes dans une bonne dynamique, que nous avons de la confiance. Mon poste veut que je dois trouver des solutions et des opportunités pour se régaler, donc c'est ce que j'essaie de faire.

Vous avez signé un autre 100 % au pied, quelles sont vos sensations ?

Il est vrai que ça se passe bien en ce moment. Mes sensations sont bonnes à l'heure actuelle, mais je sais très bien que cela peut me fuir à tout moment. L'important est donc de continuer à bien travailler pour conserver ces sensations, et on verra bien. De toute façon, je ne ressens de grande pression car je sais que quoiqu'il arrive, j'ai la chance d'avoir un suppléant. C'est plus facile.

La coupure vous a t-elle profité ?

C'est toujours bien d'enchaîner les rencontres pour la confiance et le rythme. Ces coupures ne sont pas voulues car elles sont dues au Covid, mais elles nous permettent de souffler. La saison dernière j'avais vraiment enchaîné et j'ai fini par arriver à saturation. Mais nous avons l'effectif suffisant pour gérer toutes les périodes, et le staff gère très bien tout cela.