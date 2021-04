Le CV :

Saïd Hirèche : Honneur à l'invité et au capitaine briviste. Le natif de Mantes-la-Jolie fait ses dents du côté du Stade français en espoirs puis joue quelques rencontres en tant que soldat rose en Top 14 entre 2005 et 2008. En manque de temps de jeu dans le club de la capitale, l’Algérien fait ensuite ses valises pour Aurillac. Durant quatre saisons (2008-2012), le troisième ligne dispute 102 matches pour le Stade aurillacois. Entraîné par Pierre-Henri Broncan et Jeremy Davidson (le coach actuel du CAB), le Parisien de naissance se forge une réputation de combattant, dur au mal, maître dans l’art de défendre.

C’est donc assez naturellement que Saïd Hirèche rejoint la Corrèze à l’été 2012. Sous les ordres de Nicolas Godignon et de Didier Casadeï le flanker apprend vite aux côtés d’Arnaud Méla, capitaine historique des noir et blanc et de garçons comme Jean-Baptiste Péjoine ou Petrus Hauman. Après une saison en Pro D2, le CAB s’envole ensuite en Top 14 en 2013. L’Algérien prend des galons à Brive et s'impose comme l’un des tauliers du Brive de la fin des années 2010. A l’issue de la saison 2017-2018, le capitaine Méla raccroche les crampons et c’est le soldat Hirèche qui est promu.

Leader respecté, la trentaine passée, le troisième ligne s’est imposé naturellement dans son nouveau le rôle et enfile le costume de capitaine comme un gant, malgré ses larges épaules. Après un début difficile, le CAB s’est vite repris cette saison avec des victoires références, notamment face à Montpellier ou Castres.

Top 14 - Saïd Hirèche (Brive) contre PauIcon Sport

Fritz Lee : En face c’est un parcours aux antipodes mais un état d’esprit similaire que rencontrera le patron noir et blanc. Le Néo-Zélandais d’origine samoane change régulièrement de casquette au début de sa carrière. Lee enchaîne six saisons (2007-2013) entre les Counties Manuaku et les Chiefs d’Auckland. Numéro 8 solide, il parfait sa technique chez les All Black Sevens en 2010. Mais le destin de l’îlien change fin 2013, lorsqu’à 20 000km de la Nouvelle-Zélande, le troisième ligne Elvis Vermeulen se blesse à Clermont, obligeant le staff de l’époque à chercher un joker médical pour trois mois.

Le sorcier Vern Cotter jette alors son dévoulu sur le CV de Fritz Lee. Le Kiwi arrive donc en Auvergne dans l’anonymat le plus complet, mais très vite, les supporters clermontois apprennent à connaître un nouveau prototype sous le maillot jaune et bleu. Après trois titularisations d’affilée, Lee impressionne les aficionados du Top 14 et du rugby français.

Dans un profil à l’opposée frontale d’Elvis Vermeulen, le Néo-Zélandais devient une nouvelle arme dans l’escouade de Cotter et d’une équipe auvergnate qui sort d’une finale européenne perdue face à Toulon. Comme Hirèche, Lee se faufile rapidement parmi les tauliers de son équipe et tient à plusieurs reprises par saison le rôle de capitaine. Aujourd’hui, le troisième ligne de 32 ans porte toujours le numéro 8 à chaque sortie de Clermont et a encore sorti une prestations de haut niveau face à Toulouse en Champions Cup (14 plaquages, 8 ballons portés).

Les points forts d'Hirèche

Le capitaine courage du CA Brive fait honneur à son surnom. Celui qui entame sa neuvième saison en Corrèze est aujourd’hui le sixième meilleur plaqueur du championnat avec 158 plaquages en 15 rencontres. Déjà dans le top 10 l’année passée, l’ancien aurillacois mène son équipe par l’exemple dans l’art de défendre. Autre force du gaillard alégrien, sa présence dans les rucks. Cette saison le capitaine corrézien a gratté 16 ballons, soit le meilleur total du championnat.

Bien aidé par son physique (1m83 pour 102kgs) taillé pour la guerre des rucks, Hirèche soulage ses coéquipiers par son activité vitale dans le secteur de jeu. Enfin, plus que sur les aspects techniques, Hirèche fait partie de ses leaders qui apaisent un groupe dès lors qu’il est sur le pré. Cette saison, le troisième ligne aile figure parmi les avants brivistes qui touchent le plus de ballons (67 en 15 matches).

Les points forts de Lee

En face, le Clermontois fait mieux que rivaliser avec le Corrézien dans le secteur défensif. Le Néo-Zélandais est tout simplement le meilleur plaqueur du Top 14 avec 188 unités en 22 matchs, soit une moyenne de plus de 8 plaquages par rencontre. Véritable taulier du pack auvergnat, Fritz Lee se distingue de Saïd Hirèche par ses qualités offensives. Sa capacité à faire jouer autour de lui, passer après contact permettent à son équipe d’avancer sans perdre de temps au sol.

Mais les principales forces du numéro 8 clermontois sont de casser des plaquages lorsqu’il est lancé, et d’être présent au soutien lorsqu’une ligne est percée. Deux facultés qui elles aussi, se traduisent dans les statistiques avec déjà 7 essais cette saison pour lui. Lors du dernier match contre Bordeaux-Bègles, Fritz Lee a d’ailleurs inscrit un doublé.

Top 14 - Fritz Lee (Clermont) face à LyonIcon Sport

L’avis de Rugbyrama

Le CAB et l’ASM vont bien lorsque Hirèche et Lee sont dans un bon jour. Dans des styles différents mais vitaux pour leurs équipes respectives les deux leaders catalysent la forme de leurs coéquipiers. Meilleur plaqueur du championnat et plus polyvalent en attaque que son adversaire, nous voyons Fritz Lee terminer d’une courte tête sur l’Algérien. Mais les derbies nous réservent toujours des surprises, et pourquoi pas le premier essai de la saison pour Hirèche au Michelin. Pour rappel, les Coujoux avaient laissé les Jaunards repartir de Corrèze avec une victoire bonifiée (21-43), de quoi laisser au capitaine noir et blanc le soin de bien motiver ses troupes.

Par Clément LABONNE