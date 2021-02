Yannick, contrairement à la semaine passée, suite à la déroute de votre groupe contre Clermont, vous n'allez pas présenter vos excuses ce soir...

Premièrement, nous avons le triomphe modeste, car il manquait beaucoup de monde à Toulon, et que l'équipe est dans la difficulté. Puis nous sommes conscients que ça n'a pas été un gros match sur le plan technique. En revanche, sur le plan du courage, de l'engagement, je pense qu'on a remis les choses en place, et qu'on s'est fait un peu pardonner nos 15-20 dernières minutes de la semaine passée qui étaient inadmissibles. Ce soir, les joueurs ont mis leurs actes en accord avec leurs paroles, et c'est une très bonne nouvelle quand on pratique un sport de combat. Je suis très fier de l'équipe.

Vous dites que les joueurs ont mis leurs actes en accord avec leurs paroles. Y a-t-il eu des promesses faites par le groupe cette semaine, suite à la débâcle de Clermont ?

Certaines choses doivent rester à l'intérieur du vestiaire, mais on a beaucoup discuté, car nous avons tous été blessés par le score. Lors du dernier quart d'heure contre Clermont, nous sommes conscients d'avoir trahi un peu le pacte que nous pouvons avoir sur le plan du comportement avec nos partenaires, nos supporters, nos abonnés... Nous sommes sous pression depuis quelque temps, alors il peut arriver qu'on ait des moments de faiblesse, qu'on baisse les bras dans un combat... Mais l'important c'était de se relever, et de montrer qu'on voulait récupérer notre honneur. Les joueurs l'ont fait, et le mérite leur revient. Et même si on ne peut pas nier que Toulon était très diminué ce soir, peu de jeunes équipes sont venues s'imposer à Mayol.

La réponse a-t-elle été technique, tactique, ou la bascule s'est jouée entre les hommes ?

Il y avait une envie de partager la souffrance, de donner au collectif, d'aller un peu plus loin que d'habitude dans le sacrifice physique. On voulait que les joueurs alignent leurs promesses avec leur engagement. On a quand même fait beaucoup d'erreurs techniques, et ça n'a pas été un grand match de rugby, mais pour nous l'essentiel était vraiment ailleurs.

Avez-vous craint que le match vous échappe en fin de première période, quand vous martelez l'en-but toulonnais sans succès pendant près de 10 minutes ?

Complètement. Notre première mi-temps est courageuse, mais techniquement elle est très moyenne, avec notamment trois pertes de balle en touche, deux sur nos lancements de jeu. C'était la première mi-temps d'une équipe nerveuse, courageuse en défense mais qui manquait un peu de confiance. Mais ça ne pouvait pas être autrement : nous sommes nous aussi touchés par les blessures, nous avions une ligne de trois-quarts super jeune, made in Bayonne... On prend ce triomphe avec humilité, car forcément nous n'avons pas vu le vrai Toulon aujourd'hui, mais nous avons su en profiter. Dans le combat qui est le nôtre actuellement, cela suffit à notre bonheur.

Vous gagnez malgré trois cartons jaunes : est-ce le signe d'une certaine abnégation ?

Oui, mais je le répète, la victoire est très importante, mais il n'y a rien de logique dans ce match, entre les trois cartons jaunes, Manu Ordas qui manque un coup de pied très facile, etc. Honnêtement, nous étions venus chercher autre chose que la victoire... On voulait se respecter, respecter le maillot, le club, ceux qui le soutiennent, et il y en a beaucoup... Même s'ils ne peuvent pas nous voir au quotidien, on ne voulait pas qu'ils gardent en tête l'image de Bayonne que nous avions montrée le week-end dernier. Nous étions venus chercher cela, alors la victoire, c'est un coup de pouce du destin, qui vient récompenser cette abnégation.

Est-ce à la mi-temps, que vous prenez conscience qu'il y a un coup à faire à Mayol ?

Disons qu'à la pause, avec l'ensemble du staff, on a dit aux joueurs qu'on voyait bien que Toulon n'était pas dans son assiette. Et comme nous avions été particulièrement mauvais sur le plan technique, mais que nous faisions preuve de beaucoup de rigueur défensive et d'un bon comportement... Alors nous avons demandé aux joueurs de croire en eux, parce qu'on pensait qu'il y a quelque chose à faire. Puis la deuxième mi-temps a récompensé ces efforts. Maintenant, la victoire nous comble de bonheur, même si nous étions venus chercher autre chose à Toulon.

Pour terminer cette belle soirée, c'est en plus Thomas Dolhagaray qui, pour sa première feuille de match en Top14, offre cette victoire à Mayol...

Thomas c'était notre cinquième dix cette saison. C'est un jeune joueur issu de la cellule élite du club, qui a beaucoup travaillé pour en arriver là. Il mène des études brillantes en parallèle du rugby, et nous sommes très attachés à Thomas. Ça fait six mois depuis le début de la saison qu'il a achevé son parcours universitaire, et il est en plein progrès. Il méritait d'être sur la feuille de match, et on n'a pas hésité à lui faire taper cette pénalité. C'est l'ADN du club de faire confiance à sa jeunesse, et c'est bien qu'il ait eu ce petit coup de pouce du destin ce soir.