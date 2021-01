"C’est un petit match de Playoffs entre Pau et nous" concédait le manager briviste, Jérémy Davidson, avant la rencontre. C’est dire l’importance de ce duel entre le 10ème et le 11ème de TOP 14 séparés d’un seul point au classement. Forcément, c’était très âpre et serré. Le CAB avait d'abord pris le large grâce au pied de Hervé (4/4, 11 points) et un essai de Kamikamica (25e). 3-16 à la 29e minute de jeu soit le moment du réveil palois sonné par une percée d’Habel-Kuffner et le bon relais de Le Bail pour le premier essai béarnais. Après la très grosse entame corrèzienne, Pau a répondu dans les arrêts de jeu de ce premier acte avec huit minutes à enchaîner les mêlées sous les perches du CAB. Japaridze écopait d’un carton jaune (40e+6) et au bout de la cinquième introduction, Whitelock s’allongeait dans l’en-but (40e+8) pour permettre aux siens de passer devant après le gong (17-16). Difficile de faire mieux en terme de suspense et ce n’est pas fini...

Brive a soigné ses entames

Contrairement à leur dernière sortie face au MHR avec un début de match sous l’eau (0-19 à la mi-temps), les coéquipiers de Said Hirèche ont réussi leurs deux entames ce dimanche. En infériorité numérique, Brive repassait devant au retour des vestiaires avec deux pénalités de Hervé et poussait même la Section à la faute. Manu (46e) puis Pinto (53e) écopaient d’un carton jaune à leur tour pour des plaquages dangereux et c’est donc à 15 contre 13 que Setareki Bituniyata aplatissait le deuxième essai des Coujoux (55e). C’est aussi un carton jaune, pour Lees à la 60e, qui permettait à Pau d'aller en terre promise pour la troisième fois ce dimanche suite à un bon ballon porté. Mais il n’y a pas eu de deuxième remontada sur le fil pour les joueurs béarnais. 27-32 score final, Brive a tenu jusqu’au bout notamment grâce à la prestation solide au pied de son ouvreur, Enzo Hervé (8/8, 22 points) et le très gros travail de ses avants au sol.

Malgré une touche défaillante (sept ballons perdus), Brive bat encore Pau cette saison et poursuit sa grosse série avec une cinquième victoire en six matchs (la troisième à l’extérieur). Le CAB n’a pas encore perdu face à l’un de ses concurrents directs et pointe désormais à neuf points de Montpellier. De son côté, la Section empoche le bonus défensif mais n’a pas réussi à capitaliser sur son succès à Bayonne samedi dernier. Ce cinquième revers de la saison au Hameau est de bien mauvais augure pour les Palois qui vont enchaîner sur un double déplacement périlleux à Lyon et à Toulouse.