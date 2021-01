Les scènes de joie qui ont accompagné le coup de sifflet final témoignent de l’importance de cette victoire pour Brive, et surtout viennent ponctuer un scénario assez incroyable. Les Brivistes ont su renverser une situation pourtant mal embarquée et après avoir énormément poussé à l’entame du dernier quart d’heure, ils ont finalement trouvé la faille sur un énième ballon porté, conclu par Thomas Acquier (79’, 21-22). Ensuite, c’est Enzo Hervé qui s’est chargé de la transformation de la gagne (80’, 23-22), au prix d’un retournement de situation impressionnant.

Forcément, Montpellier peut faire grise mine et ne peut se contenter de ce nouveau bonus défensif en déplacement. Car après avoir manqué l’exploit à Lyon mercredi, les Montpelliérains ont cette fois laissé filer un match pourtant parfaitement débuté. Entre un jeu au pied performant, et une discipline à tout épreuve durant le premier acte, tout semblait réuni pour aller chercher un quatrième succès cette saison. Pour autant, le MHR n’a pas su conserver une continuité dans la performance et s’est éteint au retour des vestiaires, plongeant dans l’indiscipline et surtout le doute.

Deux salles, deux ambiances

Ce match entre formations à la recherche de continuité dans la performance, et qui cherchent à se rassurer chaque week-end, aura donc offert deux physionomies totalement différentes. L’essai d’Arthur Vincent pour le MHR, en venant surgir sur un énième ballon haut mal négocié par le CAB, a mis Montpellier sur de bons rails (13’). D’autant qu’Anthony Bouthier s’est montré adroit au pied pour sanctionner l’indiscipline adverse (5 sur 6 et un drop) et permettre aux siens de creuser l’écart. Sans pour autant parvenir à faire basculer ce match du bon côté pour Montpellier.

Brive s’est recentré sur son mental, sa capacité à faire le dos rond pour réagir. D’abord grâce à la botte d’Enzo Hervé (5 sur 5), et avec l’essai de Victor Lebas après un bon travail de sa mêlée (51’), et de Kitione Kamikamica. Les fautes montpelliéraines s’accumulant, traduite par les cartons contre Mohammed Haouas (43’), Cobus Reinach (53’) et Janse Van Rensburg (78’), cela permet aux Corréziens de profiter de davantage d’espaces, et de finalement réussir à inverser la tendance pour signer un succès précieux. À l’inverse, les Héraultais restent barragistes.