La blessure de Kitione Kamikamica est un réel coup dur pour les Brivistes, déjà privés de So'otala Fa'aso'o au poste de numéro huit pour plus de dix semaines (opéré de la main). Avec ces deux absences, il ne reste plus qu'Otar Giorgadze, comme spécialiste du poste. Les dirigeants brivistes s'étaient déjà mis sur la piste d'un joker au poste qui aurait pu être Jordan Joseph, selon nos confrères de La Montagne. Mais l'ancien champion du monde des moins de 20 ans s'est engagé en début de semaine avec la Section paloise.

Plusieurs joueurs indisponibles, Vanai en approche

Le match contre La Rochelle a laissé des traces dans les rangs brivistes. Puisqu'en plus du troisième ligne fidjien, plusieurs joueurs sont indisponibles pour plusieurs semaines. C'est le cas du centre-ailier Wesley Douglas, touché à la cheville et qui devrait être écarté des terrains au moins un mois, mais aussi du pilier gauche Hayden Thompson-Stringer, blessé à l'épaule et absent trois mois.

Une autre problématique puisqu'à ce poste Cody Thomas est d'ores et déjà forfait pour les quatre prochains mois (rupture au biceps). Comme annoncé dans l'édition de lundi de Midi Olympique, le CAB pourrait voir l'arrivée très prochaine de l'Agenais Malino Vanai.