Brive - La Rochelle

La pelouse Amédée Domenech semble être terre imprenable. Depuis le début de la saison, Brive y a déja battu Perpignan, Pau et plus récemment le Stade français. Le score était un peu plus serré lors de la dernière réception contre Paris mais ils se sont quand même imposés. De l'autre côté, la Rochelle est inconstante et même en deça du niveau attendu depuis le début de la saison. Si la victoire face à Castres rassure les hommes de Ronan O'Gara, ils savent qu'il faudra montrer un bien meilleur visage pour atteindre leurs objectifs, ceux d'un double finaliste (Top 14 et Champions Cup) de la saison passée. Ici, si le match s'annonce serré et le score étriqué, les Brivistes devraient s'en sortir grâce à leur abnégation et au soutien sans faille de leur public.

Votre pronostic de ce Brive - La Rochelle ? Sondage 5503 vote(s) Victoire de Brive Match nul Victoire de la Rochelle

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour la Rochelle

Castres - Biarritz

Castres reçoit le promu basque après la défaite à Deflandre la semaine passée. Le CO doit prendre des points contre un adversaire théoriquement plus faible si il veut se mettre en bonne position pour la course à la qualification. Les hommes de Pierre-Henry Broncan ont des atouts certains et devraient prendre le dessus offensivement sur une défense biarrote en proie au doute. En effet, si on se rappelle qu'ils ont vivement accroché le champion de France il y a deux semaines, l'addition ne fut pas la même à Aguiléra il y a 6 jours de cela. Lyon est venu afficher sa supériorité (40 à 5) et dans le même temps effriter la confiance des protégés de Jean-Baptiste Aldigé. Une victoire castraise semblerait logique au vu de l'expérience et de la forme du moment.

Votre pronostic de ce Castres - Biarritz ? Sondage 5029 vote(s) Victoire de Castres Match nul Victoire de Biarritz

Notre pronostic : victoire de Castres avec le bonus offensif

Pau - Bordeaux

Une affiche plus serrée qu'elle n'y parait. Les locaux sortent d'un espèce de mauvais rêve. Après avoir plus que tenu tête à Toulouse la semaine dernière lors du premier acte, le rouleau compresseur haut-garonnais s'est finalement imposé largement en deuxième période. Mais Pau a de la ressource, une certaine osmose collective et des individualités de haut niveau. Un mélange qui pourrait gêner des Bordelais supérieurs, certes, mais qui n'ont pour l'instant pas réaliser le match plein, le match référence. De cette copie réference, Urios et ses hommes devront s'en approcher pour s'imposer contre des Béarnais accrocheurs. Un match qui pourrait se décider sur la précision des buteurs.

Votre pronostic de ce Pau - Bordeaux ? Sondage 5196 vote(s) Victoire de Pau Match nul Victoire de Bordeaux

Notre pronostic : victoire de Bordeaux

Perpignan - Stade français

Malheur au vaincu. Le 12ème catalan accueille le 13ème parisien dans un match qui sent la poudre. L'Usap sort d'un match à la Paris La Défense Arena dont il faudra s'inspirer à l'avenir et dès ce week-end. Ils ont su bloquer l'armada de star qui compose les lignes arrières du Racing, il faudra ce week-end prendre le jeu un peu plus à son compte pour battre les coéquipiers de Paul Alo-Émile. Mais ce qui peut rassurer les Sang et Or, c'est l'incapacité parisienne à se déplacer. 37 points à Bordeaux puis 38 à Toulon, ils n'en ont encaissé "que" 19 en terre briviste. Si la victoire contre Clermont a remis du baume au coeur, il faudra remettre les mêmes ingrédients pour espérer une première victoire loin de Jean Bouin.

Votre pronostic de ce Perpignan - Stade français ? Sondage 5153 vote(s) Victoire de Perpignan Match nul Victoire du Stade français

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Montpellier - Clermont

Après son point de bonus défensif à Bordeaux, Montpellier veut s'employer pour enchaîner à la maison. Pour ce faire, il faudra bien démarrer la rencontre, chose que Saint-André et ses joueurs n'arrivent pas forcément à faire depuis le début de la saison. Une bonne entame de match permet de pouvoir mettre en place son jeu plus sereinement, ce qui peut manquer aux Cistes en ce moment. Mais en face, il y a du costaud. Si la mayonnaise n'a pas encore parfaitement pris, cela pourrait faire mal lorsque cela arrivera. Et si c'était ce week-end pour Penaud et ses coéquipiers ? Et si les multiples talents s'accordaient ?

Votre pronostic de ce Montpellier - Clermont ? Sondage 4896 vote(s) Victoire de Montpellier Match nul Victoire de Clermont

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif de Clermont

Toulon - Racing 92

Toulon l'a dure. Une fin de match pas faite pour les cardiaques à Mayol la semaine dernière face à Brive, mais un précieux succès pour des Toulonnais qui se cherchent. Une victoire ici permettrait aux Toulonnais de se donner un peu d'air sur le bas du tableau et surtout de retrouver de la confiance, élément essentiel pour ce groupe. Pour cela, il faudra être plus méthodique, plus appliqués face à une équipe où le danger peut venir de partout. En face, les Racingmen veulent se rattraper de la pâle copie rendue contre l'Usap récemment. Avec la pléiade de talents qu'elle compte dans ses rangs, cette équipe doit évidemment faire mieux.

Votre pronostic de ce Toulon - Racing 92 ? Sondage 4904 vote(s) Victoire de Toulon Match nul Victoire du Racing 92

Notre pronostic : victoire de Toulon

Lyon - Toulouse

Les frères Marchand en face à a face dans l'affiche de cette 7ème journée. Talonneurs, Guillaume et Julien sont à l'honneur dans une rencontre qui promet du spectacle. Les Lyonnais sont venus faire une démonstration de force au Pays basque la semaine dernière, ce sera une autre histoire face à un Toulouse qui, même déstabilisé, malmené, gagne. Couilloud et consorts devront réaliser une partie de haut niveau pour espérer faire chuter l'ogre toulousain. Les hommes d'Ugo Mola eux doivent absolument continuer d'engranger un maximum de points pour être "tranquille" lorsque la trève internationale arrivera, car ce sera un vrai braquage. Baille, Marchand, Jelonch, Cros, Dupont, Ntamack, et on en oublie, seront Bleus à coup sûr. Alors le Stade doit profiter de les avoir pour se donner de l'oxygène tout en haut du classement. Pas de répit pour les champions de France et d'Europe.

Votre pronostic de ce Lyon - Toulouse ? Sondage 5119 vote(s) Victoire de Lyon Match nul Victoire de Toulouse

Notre pronostic : victoire de Toulouse