Les matchs :

Samedi 4 décembre : Clermont - Biarritz à 15h

Samedi 4 décembre : Castres - Racing 92 à 15h

Samedi 4 décembre : Lyon - Brive à 15h

Samedi 4 décembre : Montpellier - Perpignan à 15h

Samedi 4 décembre : Pau - Toulon à 17h

Samedi 4 décembre : Bordeaux-Bègles - Toulouse à 21h05

Dimanche 5 décembre : Stade français - La Rochelle à 21h05

Les arbitres :

Clermont - Biarritz : M. Trainini assisté de M. Praderie et M. Millotte. Vidéo : M. Briquet-Campin.

Castres - Racing 92 : M. Dufort assisté de M. Marbot et M. Duhau. Vidéo : M. Marchat.

Lyon - Brive : M. Gasnier assisté de M. Poite et M. Gabaldon. Vidéo : M. Cayre.

Montpellier - Perpignan : M. Minery assisté de M. Castaignede et M. Blondel. Vidéo : Dellac.

Pau - Toulon : M. Descottes assisté de M. Cardona et ???. Vidéo : M. Grenouillet.

Bordeaux-Bègles - Toulouse : M. Raynal assisté de M. Rousselet et M. Crapoix. Vidéo : M. Bonhoure.

Stade français - La Rochelle : M. Brousset assisté de M. Ramos et M. Bats. Vidéo : M. Charabas.

Les chaînes et les commentateurs :

Clermont – Biarritz en direct sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Thomas Perotto - Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Castres – Racing 92 en direct sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Christophe Miédougé - Commentaire en cabine : Sébastien Heulot

Lyon – Brive en direct sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Romain Magellan - Commentaire en cabine : Pierre Robin

Montpellier – Perpignan en direct sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Philippe Fleys / Romain Amalric - Commentaire en cabine : Thibault Martinez-Delcayrou

Pau – Toulon en direct sur Canal + - Commentaire : Philippe Groussard / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Bordeaux-Bègles – Toulouse en direct sur Canal + - Commentaire : Bertrand Guillemin / Cédric Heymans / François Plisson

Stade français – La Rochelle en direct sur Canal + - Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Bordeaux-Bègles - Toulouse

C'est sans aucun doute l'affiche de la journée et peut-être même la plus marquante de ce début de saison. Le Stade toulousain, en tête du championnat, s'avance comme le nouveau favori dans la course au titre. La supériorité du double tenant du titre est assez claire. Et seule l'Union Bordeaux-Bègles, actuellement sa dauphine, est en mesure de l'arrêter, particulièrement dans son stade Matmut Atlantique, où elle reste invaincue. D'ailleurs, une affluence record est attendue pour ce match à guichets fermés, avec 33 000 personnes. En tout point, cette rencontre est attendue entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. D'une part, ce sont deux écuries qui pourvoient le plus d'internationaux. Ainsi, la charnière titulaire du XV de France va affronter la charnière remplaçante. Sur le banc aussi, il y a de l'électricité dans l'air avec l'opposition de deux managers qui ont déjà publiquement affiché leurs désaccords. Alors Toulouse va-t-il être détrôné pour la première fois depuis la 2e journée, soit près de trois mois ?

La stat' : Brive, 5e défense du championnat

Le CA Brive a les qualités de ses défauts ! Avec 217 points et 19 essais encaissés en 11 rencontres, les Corréziens possèdent la cinquième défense du championnat. Un atout remarquable pour ce prétendant au maintien, actuellement classé dixième. Mais trop souvent, l'engagement briviste est pénalisé. En témoignent les 13 cartons (dont 1 rouge) reçus par Brive, qui domine ce classement peu glorieux, mais aussi celui des pénalités concédées avec 158 coups de sifflet (l'Usap, deuxième en compte 147).

Le joueur à suivre : Retière dans une forme exceptionnelle

Top 14 - Le Rochelais Arthur Retière (La Rochelle) face à PauIcon Sport

La semaine passée, l'ailier fut un poison pour les défenseurs palois. Systématiquement dans l'avancée, il mobilisait plusieurs défenseurs pour l'arrêter. Neuf courses, 74 mètres parcourus, quatre franchissements... Même s'il n'a pas marqué, autant dire qu'il a grandement participé à la large victoire rochelaise. Arthur Retière semble avoir mis derrière lui son problème de pubalgie après l'opération qu'il a subie à l'intersaison. Et il devrait franchir le pallier symbolique des 5 matchs consécutifs. Pas anodin. Ce dimanche à Jean-Bouin, les Parisiens auront tout intérêt à le surveiller de près.