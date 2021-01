Sur notre site cette semaine, l’entraineur des trois-quarts franciliens Philippe Doussy expliquait que "pour toutes les équipes qui viennent à l’Arena, c’est un peu Noël." Il faut croire que les hommes de Christophe Urios l’ont pris au mot, en s’offrant un joli cadeau alors que la période des étrennes prend fin. L’UBB signe une troisième victoire à l’extérieur cette saison, notamment grâce à une bonne résistance dans les 10 dernières minutes d’un match à rebondissements, au scénario assez fou.

Car les Racingmen ont eu cette balle de match, avec une pénalité de Kurtley Beale expédiée sur le poteau gauche (77’). Mais comment en vouloir à l’arrière australien qui était à 40m en coin, et qui avait déjà passé un autre coup de pied de pénalité des 50m (59’). On insistera surtout sur l’indiscipline de la seconde période comme facteur décisif, et les Franciliens ont basculé du mauvais côté, avec le carton jaune contre Fabien Sanconnie pour un plaquage rugueux sur Alexandre Roumat (64’), sachant que Georges-Henri Colombe avait déjà été averti en première période pour fautes répétées en mêlée (37’). Voilà qui a surement coûté cher aux Ciel et Blanc dans un final joué au mental, dans une grosse intensité. D’autant que l’UBB a aussi été fautive, concédant trois fautes (55’, 59’ et 62’) qui ont alors fait reprendre la tête au Racing (passage de 23-30 à 32-30). Mais une autre faute au sol de Camille Chat a ensuite permis aux Girondins de repasser devant (69’, 32-33) pour s’’imposer.

De belles séquences et 5 essais à la clé

Outre les dynamiques en conquête qui se sont inversées, on soulignera le réalisme de l’UBB avec trois essais. Scott Higginbotham s’est distingué en interceptant une passe de Maxime Machenaud (17’), puis Cameron Woki a bonifié un petit numéro de Mathieu Jalibert permettant de créer un surnombre sur les extérieurs (40’). Ce même ouvreur international ensuite à la finition, en servant dans un premier temps Ben Lam pour ouvrir une brèche, puis pour conclure d’un joli cadrage-débordement sur son défenseur (52’). De biens belles séquences aussi rares que parfaitement optimisées pour les Bordelo-Béglais. Tandis que les Racingmen ont surtout œuvré dans la réaction, marquant coup sur coup par Juan Imhoff en venant surgir sur une attaque dynamique (20’) et par Wenceslas Lauret sur un mouvement des trois-quarts et un service en chistera de Finn Russel (22’), répondant ainsi à l’ouverture du score des visiteurs. Mais il n’y aura cependant pas eu la même réussite sur la durée.